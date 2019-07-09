В Магадане ввели штраф за кормление голубей

Ранее мэр Магадана Юрий Гришан заявил, что запрещает кормить голубей на центральных улицах города. По его словам, птицы способствуют распространению мусора, голубиный помет портит устанавливаемые муниципалитетом художественные объекты.
В этом году Магадан отмечает 90-летие, и в дни празднования мэрия устанавливает множество скульптурных композиций, занимается благоустройством.
«Да, мы устанавливаем соответствующие таблички в разных районах Магадана. Штраф составит от 2,5 до 5 тысяч рублей. Надеемся, что это поможет воздействовать на жителей города, которые, несмотря на все просьбы и объяснения, продолжают кормить птиц», — рассказал собеседник агентства.
В социальных сетях магаданцы отреагировали на введение мэрией штрафных санкций неоднозначно. Многие указывают, что соответствующего закона, ограничивающего кормление птиц, нет, и, значит, решение мэрии неправомерно.