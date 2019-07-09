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12:50 (мск), источник: РИА Новости

В Магадане ввели штраф за кормление голубей

МАГАДАН, 9 июл — РИА Новости, Людмила Щербакова. Сотрудники мэрии Магадана в разных районах города устанавливают таблички с предупреждением о штрафе от 2,5 до 5 тысяч рублей за кормление голубей, сообщил во вторник РИА Новости представитель муниципальной власти.

Источник: РИА Новости

Ранее мэр Магадана Юрий Гришан заявил, что запрещает кормить голубей на центральных улицах города. По его словам, птицы способствуют распространению мусора, голубиный помет портит устанавливаемые муниципалитетом художественные объекты.

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В этом году Магадан отмечает 90-летие, и в дни празднования мэрия устанавливает множество скульптурных композиций, занимается благоустройством.

«Да, мы устанавливаем соответствующие таблички в разных районах Магадана. Штраф составит от 2,5 до 5 тысяч рублей. Надеемся, что это поможет воздействовать на жителей города, которые, несмотря на все просьбы и объяснения, продолжают кормить птиц», — рассказал собеседник агентства.

В социальных сетях магаданцы отреагировали на введение мэрией штрафных санкций неоднозначно. Многие указывают, что соответствующего закона, ограничивающего кормление птиц, нет, и, значит, решение мэрии неправомерно.

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