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12:43 (мск), источник: Интерфакс

Две трети россиян назвали подбрасывание наркотиков обычной практикой полиции

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU — 66% россиян считают, что подброс наркотиков и фальсификация дел — это обычная практика в МВД, 18% верят, что такие случаи носят единичный характер, показал опрос «Левада-центра». Социологи опросили 1608 человек в 50 регионах с 27 июня по 4 июля.

Дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полицейские обвинили в попытке сбыта наркотиков и который заявил, что наркотики ему подбросили, останется для МВД без серьезных последствий, считают 55% опрошенных. Еще 36% респондентов считают, что последствия для полиции в связи с этим делом все-так возможны.

Вопрос, почему на самом деле Голунова отпустили и с него сняли обвинения, разделил россиян на три почти равных группы. 32% опрошенных верят, что причиной стало отсутствие доказательств его вины. 29% сказали, что на решение освободить журналиста повлияли акции протеста. Еще 28% считают, что Голунова отпустили, так как в Кремле решили быстро погасить протесты перед «прямой линией» с президентом.

55% россиян считают, что в случае несправедливого преследования со стороны полиции шансы решить проблему крайне низки. 28% опрошенных сказали, что в этой ситуации можно ждать помощи от влиятельных знакомых, 24% рассчитывали бы на прокуратуру, 19% — на суд и правозащитников, 11% — на само следствие, 9% — только на себя. По мнению 17% респондентов, в такой ситуации рассчитывать не на кого.

Следите за развитием темы Дело журналиста Ивана Голунова прекращено
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