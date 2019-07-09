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10:52 (мск), источник: РИА Новости

Ветеринары назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии

УФА, 9 июл — РИА Новости. Ветеринары выяснили причину массовой гибели пчел в Удмуртии, по их мнению, пчелы отравились химическими веществами, которыми обрабатывают растения, сообщили в управлении ветеринарии республики.

Источник: РИА Новости

Ранее ведомство сообщало, что массовая гибель пчел зафиксирована на пасеках четырех районов, а на сегодняшний день — в семи муниципалитетах.

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«По официальным данным, на сегодняшний день падёж пчел зарегистрирован на 33 пасеках в личных подсобных хозяйствах в семи районах: Алнашский, Вавожский, Воткинский, Кизнерский, Малопургинский, Увинский, Шарканский», — говорится в сообщении управления. Отмечается, что по данному факту возбуждено административное расследование в отношении неопределенного круга лиц.

«По предварительным данным, пчелы отравились химическими веществами, используемыми для обработки растений. Для установления возможного отравления пчел пестицидами и гербицидами материал необходимо направлять в ФГБНУ “ФЦТРБ-ВНИВИ” города Казань», — сообщает ветеринарная служба Удмуртии.

В июне 2019 года подобные случаи были замечены в нескольких других регионах России. Массовая гибель пчел была зафиксирована в Липецкой и Курской областях, начаты соответствующие проверки. По мнению специалистов, основная причина вымирания пчелосемей заключается в несвоевременном информировании пчеловодов о времени, месте и характере химических обработок посевов.

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