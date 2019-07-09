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12:16 (мск), источник: Авто Mail.ru

Редкий номерной знак продали за 300 000 долларов (фото)

Уникальный госномер впервые был установлен на автомобиль главного констебля полиции Северного Йоркшира (Великобритания) еще в 1907 году.

Почти 112 лет номерной знак, состоящий из двух букв и одной цифры — AJ1 — кочевал с одного транспортного средства на другое, пока не было принято решение продать его на аукционе, сообщает Fox News.

Полученные средства полиция обещает направить на два общественных проекта: высадку мемориального сада и проведение социальной кампании «за безопасность в обществе».
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Личность нового владельца номерного знака не раскрывается. Известно, что табличка досталась ему за 300 000 долларов (около 19 млн рублей).

Впрочем, даже эта сумма не позволяет сделке претендовать на звание одной из самых дорогих. В настоящее время рекордом для Великобритании считается продажа номерного знака «25 O» в 2014 году примерно 800 000 долларов США.

Абсолютным мировым рекордом считается продажа автомобильного номера покупателю в Абу-Даби 14,3 миллиона долларов. Именно такую сумму состоятельный араб отдал в 2008 году за металлическую пластину с цифрой «1».

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