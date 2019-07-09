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14:07 (мск), источник: РИА Новости

Ученые нашли следы «черной смерти» в ледниках Гренландии и России

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Ученые нашли новые следы того, что средневековая эпидемия чумы стала настоящей катастрофой для экономики Европы во второй половине XIV века, изучая следы свинца и прочих загрязнений в многовековых льдах Гренландии и российской Арктики.

Источник: Museum of London

Их выводы были опубликованы в журнале PNAS.

Постоянный рост концентрации свинца во льдах, сформировавшихся в ранних и поздних средних веках, говорит о том, что экономика Европы в то время быстро развивалась. Этот рост прекратился в 13−16 веках, когда ее потрясли эпидемии чумы, а концентрация свинца во льдах упала.
Джо Макконнел
Пустынный исследовательский институт в Рено (США)

В последние годы ученые активно интересуются тем, как деятельность человека и рост численности населения Земли могли влиять на ее климат и экологию до наступления индустриальной эпохи, с которой сегодня связывается развитие глобального потепления и резкий рост концентрации токсичных и вредных веществ в атмосфере, воде и в почве.

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К примеру, год назад австралийские климатологи выяснили, проанализировав целый ряд природных климатических «летописей», что глобальное потепление могло начаться не в середине 20 века, а в 1880—1890 годах, когда Европа и Америка переживали пик своего промышленного развития.

Историки и климатологи давно интересуются еще одной «визитной карточкой» человеческой цивилизации — тенденции загрязнять природу свинцом и другими тяжелыми металлами. Древние римляне и многие другие народы и цивилизации активно использовали его для изготовления посуды, трубопроводов, других предметов домашнего обихода и даже сахара.

Два года назад ученые провели первое подобное исследование, изучив химический состав отложений льдов, формировавшихся в швейцарских и итальянских Альпах на протяжении последних двух тысяч лет, начиная со времен Цезаря, Августа и последних консулов Республики и заканчивая прошлым веком.

Эти исследования, помимо неожиданно высокого уровня загрязнения атмосферы Европы, указали на то, что ее экономическое развитие несколько раз резко останавливалось и откатывалось назад.

Самый крупный эпизод такого рода был связан со знаменитой «черной смертью», мощнейшей эпидемией чумы в Европе в 1349—1353 годах.

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Тогда, если верить данным из Альп, производство свинца фактически полностью прекратилось на несколько десятилетий из-за гибели примерно трети населения субконтинента и разрушения всех экономических и торговых связей. Многие историки не поверили в столь катастрофичные результаты замеров, что заставило сторонников и противников этой гипотезы искать ей подтверждения.

«В отличие от наших прошлых исследований и работ коллег, сейчас мы использовали не один, а сразу три десятка образцов льда. Наш анализ подтвердил, что даже до начала промышленной революции свинец начал скапливаться в больших количествах во всех уголках Арктики, и его единственным источником действительно могли быть только европейские металлургические выбросы», — продолжает Макконнел.

Эти образцы льда, как отмечает ученый, были добыты не на территории Альп, а в двух очень далеких друг от друга уголках Арктики — в разных точках на поверхности ледового щита Гренландии и у берегов российской Северной Земли.

Сравнивая доли свинца в них, ученые не только смогли проверить заявления коллег, но и локализовать источники этих выбросов и связать их с открытием и закрытием конкретных шахт, ростом и падением экономик отдельных регионов Европы.

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К примеру, ученым удалось «увидеть» следы быстрого роста экономики Франции в 700−1000 годах нашей эры, а также зафиксировать постепенное увядание бывшей Римской империи в то же самое время, и увидеть следы зарождения первых немецких государств и феодальных владений. Что интересно, Европа вышла на «древнеримский уровень» только к началу XII века, что говорит о колоссальном падении в уровне жизни и экономическом развитии после падения Pax Romana.

Вдобавок, историкам и климатологам удалось зафиксировать несколько других резких коллапсов экономики, связанных не только с «черной смертью», но и другими крупными пандемиями. Аналогичные по силе события произошли из-за античной чумы Юстиниана, а также из-за эпидемий Киприана и Антонинов во втором и третьих веках нашей эры, тоже предположительно связанных с чумной палочкой.

Кроме того, они обнаружили первые следы двух мощных эпидемий холеры, поразивших Россию и Европу в середине 19 века.

Что интересно, эти вспышки болезни особенно сильно сказались на количестве свинца в российских арктических льдах, породив негативный эффект, сопоставимый по силе действия на экономику с эпидемиями чумы.

По словам климатологов, это может быть связано как с тем, что холера особенно сильно сказалась на жизни обитателей империи Романовых, так и тем, что льды с Новой Земли в целом более чутко реагировали на изменения в количестве выбросов в атмосфере, чем гренландский ледовый щит. Другие образцы древних льдов, как надеются исследователи, помогут им дать более однозначный ответ на этот вопрос и раскрыть другие тайны истории.

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