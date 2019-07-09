15:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
84-летняя пенсионерка стала популярной моделью в Польше (видео)
Своим примером она надеется вдохновить других женщин.
84-летняя жительница Варшавы Хелена Норович — бывшая актриса, которая теперь работает моделью. Свою
По словам Хелены, ее случай уникален. В мире встречаются женщины, которые в столь преклонном возрасте продолжают работать в модельном бизнесе, но практически нет тех, кто в 80 лет только начинает свой модельный путь.
Сейчас Норович очень востребованная модель. Ее день расписан по минутам и состоит из примерок, показов и съемок. Но Хелену это только радует: своим примером она надеется вдохновить и других женщин в возрасте быть активными и наслаждаться любимым делом.
Екатерина Гура