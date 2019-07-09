Мужчина, обвинивший Кевина Спейси в домогательствах, отказался давать показания в суде

Один из мужчин, обвинивших актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, отказался давать показания в суде, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя. Об этом сообщает Associated Press. Агентство не называет имени мужчины как возможной жертвы сексуального насилия. Издание USA Today пишет, что речь идет о 21-летнем Уильяме Литтле.
На предварительных слушаниях в суде молодой человек отказался отвечать на вопросы о главной улике ― своем мобильном телефоне, который несколько месяцев назад якобы пропал. В телефоне были сообщения, отправленные молодым человеком своей девушке и друзьям в 2016 году, в те самые минуты, когда, по словам заявителя, Спейси к нему приставал.
По информации защиты актера, мать юноши, бывшая телеведущая Хизер Унру, которая и подала иск, перед тем как передать телефон полиции, удалила часть содержимого, которое могло дать более ясное представление об увлечениях молодого человека.
По мнению адвокатов Спейси, это может быть расценено как уничтожение улик. Сама Унру заявляет, что удалила только студенческие фотографии сына, которые отношения к делу не имеют.
В связи с отказом заявителя давать показания адвокат Спейси Алан Джексон потребовал отклонить иск против актера и закрыть дело. Однако судья не принял никакого решения, назначив следующее заседание на 31 июля.
5 июля этот же мужчина добровольно отказался от второго гражданского иска против Кевина Спейси. В нем актера обвинили в том, что он напоил заявителя алкоголем, после чего стал к нему непристойно прикасаться. Истцы требовали от Спейси возмещения убытков за «постоянные тяжелые психические страдания и эмоциональные травмы». Причина, по которой молодой человек решил отозвать иск, не сообщалась.
Напомним: скандал вокруг Кевина Спейси разгорелся в октябре 2017 года. Первым его обвинил в сексуальных домогательствах актер Энтони Рэпп, которому, по его заявлению, на тот момент было 14 лет. Затем несколько коллег по сериалу «Карточный домик» рассказали о домогательствах со стороны Спейси. В общей сложности актера обвинили в харассменте около 30 человек.