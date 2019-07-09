Ученые обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Исследовательское судно «G.O. Sars» отправилось из Тромсё, чтобы выяснить экологическую обстановку и произвести замеры уровней загрязнения. В экспедиции принимали участие специалисты из ведущих научно-исследовательских учреждений Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета НПО «Тайфун» и Норвежского института морских исследований.
Они взяли пробы из вентиляционного отверстия, находящегося в непосредственной близости с реактором. Хелдаль отметила, что данные о превышении уровня радиации в сто тысяч раз предварительные.
«Мы рассмотрим образцы более тщательно, когда вернемся домой», — заявила она.
Ученый подчеркнула, что утечка радиации не представляет угрозу для рыболовства в этом районе. Однако ее уровень оказался выше зафиксированного российскими учеными в ходе предыдущей экспедиции в 2007 году.
Затонувшая 30 лет назад субмарина лежит на глубине около 1,7 тысячи метров. Исследователи применили спускаемый подводный аппарат «Ægir 6000», который может добраться до обломков лодки и передать изображение на судно.
Москва и Осло проводят исследования в районе гибели «Комсомольца» уже много лет. Ученые констатировали протечки из реактора АПЛ, превышение уровня цезия-137 в донных отложениях в 1991—1993 годах. Большая глубина залегания подлодки осложняет проведение исследований. Ученые планируют контролировать ситуацию и впредь.
Трагедия с АПЛ К-278 «Комсомолец» произошла 7 апреля 1989 года в Норвежском море, когда на самой глубоководной в мире боевой атомной подводной лодке возник пожар, который привел к потере плавучести и погружению субмарины на дно. Из 69 членов экипажа погибли 42.