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17:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель Багамских островов стал летать на надувной лодке (видео)

Она может оставаться в воздухе до двух часов.

59-летний морской фотограф и эксперт по акулам Джим Абернети использует для своих наблюдений летающую надувную лодку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Житель Багамских островов называет свои транспорт идеальным: с его помощью он может быстро добраться до нужного места и снимать в любом ракурсе.

Хорошо разогнавшись, лодка может взлетать прямо с воды. В воздухе она остается до двух часов. Весит такое чудо 200 килограммов и развивает скорость до 80 километров в час.

Анна Лысенко

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