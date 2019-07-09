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18:10 (мск), источник: ТАСС

Путин: для молодых ученых, претендующих на руководящие посты, нужен конкурс

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею проведения для молодых исследователей конкурса, подобного «Лидеры России».

Источник: РИА "Новости"

На встрече со студентами и аспирантами Уральского федерального университета имени Б. Н. Ельцина к главе государства обратилась Инна Насчетникова — победитель Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» платформы «Россия — страна возможностей» по направлению «Металлургия» в 2018 году. Она считает, что управленцами в научной сфере не могут быть обычные менеджеры, поэтому можно было бы организовать конкурс, победители которого могли бы претендовать на руководящие посты в научных и образовательных учреждениях.

«Идея хорошая, надо только определиться не с самим порядком проведения, нужно определиться с результатами», — отреагировал Путин. Он заметил, что участники конкурса «Лидеры России», показавшие хорошие результаты, получают продвижение в карьере. «Здесь тоже нужно будет выстроить эту работу, но сама по себе идея, мне кажется, очень правильная, хорошее предложение, попробуем реализовать», — заверил президент.

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