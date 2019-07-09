19:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США прошел забег «тираннозавров» (видео)
Выглядело это очень забавно.
В начале июля в американском городе Оберн на ипподроме при казино Emerald Downs состоялся необычный забег. В нем участвовали 25 человек, переодетые в костюмы тираннозавров.
Как позже выяснилось, это были сотрудники местной компании, занимающейся борьбой с насекомыми и грызунами. Подобные соревнования они проводят уже несколько лет подряд для поддержания корпоративного духа.
Не обошлось и без неприятностей — один из динозавров запутался в костюме и упал прямо на середине дистанции. А вот остальные с задачей справились. Первым к финишу пришел тираннозавр под номером 13.
Екатерина Гура