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19:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США прошел забег «тираннозавров» (видео)

Выглядело это очень забавно.

В начале июля в американском городе Оберн на ипподроме при казино Emerald Downs состоялся необычный забег. В нем участвовали 25 человек, переодетые в костюмы тираннозавров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как позже выяснилось, это были сотрудники местной компании, занимающейся борьбой с насекомыми и грызунами. Подобные соревнования они проводят уже несколько лет подряд для поддержания корпоративного духа.

Не обошлось и без неприятностей — один из динозавров запутался в костюме и упал прямо на середине дистанции. А вот остальные с задачей справились. Первым к финишу пришел тираннозавр под номером 13.

Екатерина Гура

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