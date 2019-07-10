Атомный реактор на морском дне: что показали новые исследования затонувшей подлодки «Комсомолец» (видео)

В Норвежском море на глубине больше полутора километров исследовательский аппарат снял подводную лодку «Комсомолец», которая затонула там 30 лет назад. В последний раз ее корпус осматривали российские ученые в 2007 году. Они же зафиксировали превышение уровня радиации. Теперь норвежские специалисты из Института морских исследований провели повторный осмотр: результаты оказались более серьезными, чем можно было ожидать.
Мы взяли три пробы воды. Две из них не содержали радиации, а в третьем образце мы обнаружили радиоактивное загрязнение на уровне 100 беккерелей на литр. Это приблизительно в 100 тысяч раз больше, чем обычно содержится в морской воде!
Хильде Элизе ХельдальНорвежский институт морских исследований:
Трагедия на подлодке «Комсомолец» произошла 7 апреля 1989 года — экипаж возвращался после полутора месяцев боевого дежурства, когда на борту начался пожар. Подлодка смогла всплыть, но вскоре из-за повреждений начала терять плавучесть. Спасти корабль экипаж не смог. Единственное, что удалось — это заглушить атомный реактор. Но похоже, спустя 30 лет он стал пропускать морскую воду.
Это говорит о том, что имеется разгерметизация ядерной энергетической установки. То есть разгерметизирован первый контур. В первом контуре, когда глушили этот реактор, когда лодка тонула, находилась кроме отработавшего ядерного топлива вода первого контура и различные отложения. Но вода первого контура на подводных лодках не высокой радиоактивности.
Андрей Золотковруководитель организации «Беллона»
Атомная подводная лодка «Комсомолец» была сверходорогим и сверхсекретным аппаратом — это одна из причин, по которым Советский Союз не стал обращаться за помощью к Норвегии для спасения моряков. Корабль состоит из семи отсеков, атомный реактор находится рядом с центральным постом управления и рубкой. Норвежские исследователи обнаружили подозрительные выбросы рядом с вентиляционной шахтой субмарины — именно в этом странном облаке высокая концентрация радиоактивных веществ.
Угрозы для рыболовства в настоящий момент нет: в этом сходятся и норвежские, и российские специалисты. Другой вопрос — что дальше делать с ядерным реактором в морской пучине.
я не представляю, что можно сделать с лодкой на глубине более полутора километров. Я не знаю, есть ли такие способы как-то с ней справиться. А вот чтобы поднять с небольших глубин у Новой Земли затопленные части подводных лодок с отработанным ядерным топливом — такие проекты имеются.
Андрей Золотковруководитель организации «Беллона»
Среди подлодок с реакторами, которые находятся на относительно небольшой глубине и которые можно поднять, называют Б-159. Она затонула в Баренцевом море еще в 2003 году. Что касается экспедиции к месту крушения «Комсомольца», сейчас норвежское исследовательское судно возвращается в порт — дорога до берегов Норвегии занимает почти сутки. Понять, что именно происходит с реактором подлодки, поможет анализ радиоактивных веществ. Его проведут уже на берегу.