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10:28 (мск), источник: Ведомости

Украина запретила выступавшим в России детям участие в отборочном туре «Евровидения»

Украина изменила правила отборочного тура на детское «Евровидение», запретив участвовать в нем вокалистам, выступавшим в России после 2014 г. Об этом сообщается на официальной украинской странице конкурса в Instagram.

Если участник уже участвует в отборе, но в процессе выяснится, что он выступал в России, то его участие будет прекращено. Кроме того, по этому же основанию результаты отборочного тура могут быть отменены, следует из текста поправок.

Положение об отборе участников, в котором предусмотрены и новые правила, опубликовано на украинском сайте, посвященном детскому «Евровидению». Документ подготовила Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ).

Телеканал NewsOne уточняет, что изменение правил связано с ситуацией с певицей Maruv (Анной Корсун). Она была отобрана в результате зрительского голосования для участия в «Евровидении», но отказалась представлять Украину из-за претензий НОТУ к тому, что она дает концерты в России.

Детское «Евровидение» проходит ежегодно. В этом году оно состоится 24 ноября в Польше. Отборочный тур на Украине стартовал 8 июля и продлится до 8 августа.

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