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12:03 (мск), источник: Daily Storm

Скончался актер из «Людей в черном» Рип Торн

Артисту было 88 лет, причина смерти не сообщается.

Американский актер и продюсер Рип Торн скончался в возрасте 88 лет. Причина смерти не называется. Артисту, который сыграл в 179 проектах, популярность принесла роль агента Z (франшиза «Люди в черном»), а также роли в фильмах «Убрать перископ», «Вышибалы» и других.

О смерти актера сообщал его представитель, сообщает The Hollywood Reporter.

Рип Торн, обладатель «Эмми» (лучшая роль второго плана в «Шоу Ларри Сандерса») и номинант на премию «Оскар» (за лучшую роль второго плана в «Кросс-Крик», 1984 год), родился в Техасе в 1931 году. Его двоюродной сестрой является известная драматическая актриса Сисси Спейсек Кэрри», «Касл-Рок»). Торн принимал участие в съезде республиканцев США в 2004 году. Торн за свою карьеру сыграл трех американских президентов: Улисса С. Гранта, Линдона Б. Джонсона и Ричарда Никсона.

В 1970 году его дом был расстрелян, после того как он выступил против войны во Вьетнаме. После службы в армии служил офицером военной полиции. Однажды полицейские в Коннектикуте обнаружили актера нетрезвым, в бессознательном состоянии и с заряженным оружием на полу одного из местных банков. Торн перепутал его со своим домом. Полиция обвинила его в незаконном ношении огнестрельного оружия, краже со взломом и незаконном проникновении, актер признал себя виновным и получил 2,5 года лишения свободы условно.

Одной из его первых ролей стало участие в альманахе (сборнике нескольких разных по стилистике фильмов, объединенных одной темой) «Омнибус» (1956 год). Также сыграл в одном фильме с Дэвидом Боуи («Человек, который упал на Землю», 1976 год), «Робокоп-3» (1993 год), «Геркулес», «Мария Антуанетта», в сериале «Коломбо» и многих других проектах. Последние годы все чаще выступал в роли продюсера.

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