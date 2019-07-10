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11:17 (мск), источник: РИА Новости

Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Журналиста Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после его смерти.

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В базе данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов фигурирует штраф на три тысячи рублей от 24 мая. В документе говорится, что нарушение было зафиксировано 16 мая.

Скриншот страницы ФССП России | Источник: ФССП

Сергей Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет в Москве. Журналисту внезапно стало плохо, когда он ехал на мотоцикле. Судмедэксперты установили, что причиной смерти стал разрыв аневризмы грудной аорты.

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