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12:24 (мск), источник: Life.ru

Мечта битломана. Кто и как зарабатывает на памяти о The Beatles

Ровно 55 лет назад группа The Beatles выпустила альбом A Hard Day’s Night, с которого началась массовая истерия. Прошли десятилетия, но любовь к исполнителям и их музыке не ослабевает. Как зарабатывают на памяти о популярной группе — в материале Лайфа.

Источник: AFP 2019

Cказать, что The Beatles — великая группа, значит не сказать ничего. Легендарная «ливерпульская четвёрка» была основа в 1960 году, а распалась в 70-м.

Группы нет уже много лет, но любовь к ней до сих пор не утихает у настоящих битломанов. В те годы фанаты готовы были пойти на что угодно, лишь бы стать счастливым обладателем битловского реквизита. Сейчас те, у кого любовь к ним поутихла, скрепя сердце распродают вещи тем, у кого огонёк так и не потух. И за эту самую любовь они готовы отдать баснословные деньги.

Недвижимость

Источник: Liverpool Echo

Вот, например, в апреле 2015 года женщина по имени Джеки Холмс купила неприметный особняк за 229 000 долларов. А всё дело в том, что в нём до 1958 года проживала мать Джона Леннона.

Годом ранее она уже приобрела дом детства Джорджа Харрисона за 231 000 долларов. По словам Джеки, она собирается проживать в одном из особняков, а другой превратить в дом-музей группы The Beatles для последующей сдачи в аренду.

Пластинка

Источник: AFP 2019

В марте 2016-го на аукционе была продана чрезвычайно редкая пластинка группы The Beatles, случайно обнаруженная на чердаке, за 110 000 долларов. Покупателем оказался некий житель Манчестера.

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Редчайшая грамзапись несколько десятилетий пролежала на чердаке клавишника ливерпульской группы Gerry and the Pacemakers Леса Магуайера среди старых вещей. Он получил её в 1963 году в подарок от Эпстайна. Находку обнаружила внучка Магуайера спустя полвека. Она же и выставила её на аукцион.

Автограф

Летом 2017 года на торги выставили пластинку с автографом Леннона для убийцы за 1,5 миллиона долларов. Раритетная пластинка называется Double Fantasy. Она стала совместной работой Джона Леннона и Йоко Оно, которую фронтмен The Beatles подписал для Марка Чепмена.

Этот экземпляр альбома был подписан Ленноном за несколько часов до того, как Чепмен застрелил музыканта. В тот день, 8 декабря 1980 года, убийца оставил пластинку со своими отпечатками пальцев на месте преступления, которые впоследствии были использованы во время судебных разбирательств.

Источник: AP 2019

Пластинка стала одной из важнейших улик в ходе судебного процесса, по завершении которого полиция передала её новому владельцу.

Личные вещи

Источник: AP 2019

В мае 2019 года в родном городе группы The Beatles были выставлены на торги личные вещи музыкантов. Среди них оказались бас-гитара Пола Маккартни с его автографом, наручные часы Ринго Старра, рисунок Джорджа Харрисона.

Кроме того, в «закромах» нашли и письмо Джона Леннона, адресованное королеве Великобритании Елизавете II, когда музыкант решил отказаться от ордена Британской империи, а также постеры, плакаты, альбомы и многое другое.

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