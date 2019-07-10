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12:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Индонезии нашли розового кузнечика (видео)

Это очень редкая мутация.

Индонезийцу Дери Сапуте удалось заснять редчайшего розового кузнечика.

Сами кузнечики живут повсеместно на пяти континентах, но розового цвета бывает примерно одна особь из пятисот.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ученые считают, что такой необычный цвет — результат генетической мутации, сходной с альбинизмом. Возможно, это адаптация, которая позволяет сверчкам маскироваться рядом с розовыми или красными цветами.

Анна Лысенко

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