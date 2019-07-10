13:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Датский скульптор поселил в бельгийском лесу гигантских троллей (фото)
Кажется, что они там всегда и жили.
В честь 15-летия бельгийского фестиваля Tomorrowland датский художник Томас Дамбо установил семь огромных деревянных троллей в районе
Как и его предыдущие инсталляции в Копенгагене, Южной Корее и северном Иллинойсе, сказочные гиганты созданы из переработанной древесины (промышленных поддонов, строительного мусора и поваленных деревьев).
Каждый из троллей имеет уникальную внешность, а высота скульптур варьируется от 4 до 18 метров.
Всех своих существ Дамбо расселяет по лесам, паркам и возле водоемов, где они смотрятся очень органично.
Екатерина Гура