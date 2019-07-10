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13:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Датский скульптор поселил в бельгийском лесу гигантских троллей (фото)

Кажется, что они там всегда и жили.

В честь 15-летия бельгийского фестиваля Tomorrowland датский художник Томас Дамбо установил семь огромных деревянных троллей в районе Де-Шорре в городе Бум.

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Как и его предыдущие инсталляции в Копенгагене, Южной Корее и северном Иллинойсе, сказочные гиганты созданы из переработанной древесины (промышленных поддонов, строительного мусора и поваленных деревьев).

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Каждый из троллей имеет уникальную внешность, а высота скульптур варьируется от 4 до 18 метров.

Всех своих существ Дамбо расселяет по лесам, паркам и возле водоемов, где они смотрятся очень органично.

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Екатерина Гура

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