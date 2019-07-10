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15:28 (мск), источник: Интерфакс

Зеленский назвал киевского чиновника с судимостью разбойником и выгнал с совещания

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU — Президент Украины Владимир Зеленский в Борисполе выгнал секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка со встречи с местными властями и активом Киевской области. Зеленский еще назвал его разбойником.

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Украинский президент обсуждал вопрос функционирования Бориспольской больницы. На встрече также присутствовал новый глава Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян.

Зеленский поинтересовался, почему райгосадминистрация, облгосадминистрация, мэр и директор больницы «не сели за один стол» для обсуждения вопроса работы больницы.

Секретарь Бориспольского горсовета Годунок посетовал, что ранее соучредителями Бориспольской больницы были город и район 50 на 50, а затем глава Бориспольской РГА Александр Туренко забрал у города больницу, и теперь больница не может финансироваться из городского бюджета.

В свою очередь Зеленский сказал, что «когда много кричат, он всегда просит найти ему в интернете что-то о человеке, который очень много кричит».

Я тут прочитал газеты, скажите, это правда или нет: так, член «Родины», правильно, секретарь Бориспольского городского совета, ранее судимый по части 3 статьи 142 Уголовного кодекса — «разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений». Ярослав Николаевич. Это Вы?
Владимир Зеленский
президент Украины

После получения от собеседника утвердительного ответа, Зеленский сказал: «Выйдите отсюда. Выйди отсюда, разбойник ты! Плохо слышишь меня? Я вас спрашиваю, это вы? Выйдите, пожалуйста».

В свою очередь Годунок начал возмущаться, сказал, что это «цирк просто» и упоминал заявление Зеленского в инаугурационной речи, что «каждый украинец — президент».

«Ты — точно не президент, потому что у президента нет криминала… Иди, гуляй!», — сказал в ответ Зеленский.

«Извините, эмоции. Не люблю бандитов, просто», — резюмировал президент после перепалки.
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Зеленский потребовал от новоназначенного главы Киевской областной государственной администрации Михаила Бно-Айрияна и властей Бориспольского района Киевской области за год сделать Бориспольскую районную больницу современным медицинским учреждением.

«Это стратегический вопрос, я хочу, чтобы новый глава (Бно-Айриян) собрал всех вас завтра за столом, чтобы вы написали план, чтобы за год была новая Бориспольская клиника. За один год. Совместными усилиями», — сказал президент.

Он подчеркнул, что если вопрос решаться не будет, то «всех уволим». «Я вам честно обещаю», — сказал Зеленский.

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