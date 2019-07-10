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14:25 (мск), источник: Известия

Бузова станет участницей шоу «Форт Боярд»

Телеведущая и певица Ольга Бузова примет участие в новой версии шоу «Форд Боярд», премьера которого намечена на осень 2019 года. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram 10 июля.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что Бузова уже вылетела во Францию, где пройдут съемки телепрограммы.

«Лечу на “Форт Боярд”. Держите за меня кулачки. Все детство смотрела эту программу… Немного страшно, но я люблю преодолевать себя», — приводит слова телеведущей сайт kp.ru. Ранее в сторис она призналась, что не понимает, как согласилась на это, но добавила, что любит испытывать себя.

Во время загрузки произошла ошибка.

8 июля стало известно, что ведущим шоу «Форт Боярд» станет Сергей Шнуров. За победу в проекте поборются десять команд. В каждой будет по пять звездных участников. Свое согласие на съемки дали Анна Седокова, Виктория Боня, Екатерина Волкова, Анна Хилькевич, Егор Дружинин, Эвелина Бледанс, Сергей Светлаков, Михаил Шац и многие другие, пишет REGNUM.

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