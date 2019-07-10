Бузова станет участницей шоу «Форт Боярд»

Отмечается, что Бузова уже вылетела во Францию, где пройдут съемки телепрограммы.
«Лечу на “Форт Боярд”. Держите за меня кулачки. Все детство смотрела эту программу… Немного страшно, но я люблю преодолевать себя», — приводит слова телеведущей сайт kp.ru. Ранее в сторис она призналась, что не понимает, как согласилась на это, но добавила, что любит испытывать себя.
8 июля стало известно, что ведущим шоу «Форт Боярд» станет Сергей Шнуров. За победу в проекте поборются десять команд. В каждой будет по пять звездных участников. Свое согласие на съемки дали Анна Седокова, Виктория Боня, Екатерина Волкова, Анна Хилькевич, Егор Дружинин, Эвелина Бледанс, Сергей Светлаков, Михаил Шац и многие другие, пишет REGNUM.