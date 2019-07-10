Сосед премьера Новой Зеландии признался, что сбил насмерть ее кошку

Рыже-белая кошка Пэддлз (Paddles) погибла в ноябре 2017 года, попав под колеса автомобиля, рядом с домом своей хозяйки в пригороде Окленда. Смерть «кота номер один» Новой Зеландии широко освещалась в мировых СМИ.
Мужчина по имени Крис, живущий в нескольких домах от резиденции премьера, признался журналистам Stuff, что именно он находился за рулем машины, сбившей национального любимца.
По его словам, он не узнал кошку и выяснил ее принадлежность после разговора с другими соседями. Крис сообщил, что оставил для Ардерн записку с соболезнованиями, в которой его дочь просила премьера не отправлять отца в тюрьму. Через некоторое время сама женщина позвонила Крису, чтобы поблагодарить за соболезнования и извиниться за переживания, которые ему пришлось перенести.
Ардерн взяла животное из приюта. Прозвище Пэддлз («Вёсла») ей принесли лишние пальцы на лапах. Ее аккаунт в Twitter насчитывал более чем 10 тысяч фолловеров.
Пэддлз также прославилась тем, что своим громким мяуканьем едва не сорвала телефонный разговор Ардерн с президентом США Дональдом Трампом.