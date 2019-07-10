Польский суд отказался выдать Швеции россиянина, вывезшего своих детей

В своем постановлении судья отметил, что европейский ордер на арест Лисова, выданный Швецией, нарушает гражданские права россиянина.
По его заключению, Лисова поставили «в безвыходное положение, у него отобрали детей и выставили невыполнимые условия их возвращения».
Судья отметил, что дети эмоционально привязаны к отцу и находятся с ним в безопасности, в отличие от приемной семьи.
«Действия властей Швеции нарушали непосредственно права детей, лишали их любви отца», — сказал судья.
В ходе слушаний он указал на то, что детей поместили в мусульманскую семью «с чуждой для девочек культурой».
Судья отметил также, что угроза депортации и нового расставания с отцом ухудшает психологическое состояние старшей дочери Софьи.
Против выдачи Лисова также выступил прокурор.
Семья Лисовых ранее жила в Швеции. В 2017 году мать девочек попала в больницу с тяжелым заболеванием. После этого детей отдали в приемную семью из Ливана из-за того, что отец якобы не мог справиться с уходом за ними.
В апреле Лисова и его дочерей в возрасте от четырех до 12 лет в аэропорту Варшавы задержали пограничники при попытке улететь в Москву. Швеция выдала европейский ордер на его арест.
Россиянин обратился за статусом беженца в Польше. До рассмотрения этого вопроса суд постановил оставить детей с ним.
Лисов заявил о намерении найти работу и устроить дочерей в детский сад и школу. Ему поступило несколько предложений о трудоустройстве, а также было предоставлено жилье. Старшая дочь учится в школе при российском посольстве в Варшаве.
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