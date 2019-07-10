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18:57 (мск), источник: РИА Новости

Польский суд отказался выдать Швеции россиянина, вывезшего своих детей

ВАРШАВА, 10 июл — РИА Новости. Окружной суд Варшавы постановил не выдавать Швеции российского гражданина Дениса Лисова, который вывез из скандинавской страны трех своих дочерей, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.

Источник: РИА Новости

В своем постановлении судья отметил, что европейский ордер на арест Лисова, выданный Швецией, нарушает гражданские права россиянина.

По его заключению, Лисова поставили «в безвыходное положение, у него отобрали детей и выставили невыполнимые условия их возвращения».

Судья отметил, что дети эмоционально привязаны к отцу и находятся с ним в безопасности, в отличие от приемной семьи.

«Действия властей Швеции нарушали непосредственно права детей, лишали их любви отца», — сказал судья.
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В ходе слушаний он указал на то, что детей поместили в мусульманскую семью «с чуждой для девочек культурой».

Судья отметил также, что угроза депортации и нового расставания с отцом ухудшает психологическое состояние старшей дочери Софьи.

Против выдачи Лисова также выступил прокурор.

Семья Лисовых ранее жила в Швеции. В 2017 году мать девочек попала в больницу с тяжелым заболеванием. После этого детей отдали в приемную семью из Ливана из-за того, что отец якобы не мог справиться с уходом за ними.

В апреле Лисова и его дочерей в возрасте от четырех до 12 лет в аэропорту Варшавы задержали пограничники при попытке улететь в Москву. Швеция выдала европейский ордер на его арест.
Россиянин обратился за статусом беженца в Польше. До рассмотрения этого вопроса суд постановил оставить детей с ним.

Лисов заявил о намерении найти работу и устроить дочерей в детский сад и школу. Ему поступило несколько предложений о трудоустройстве, а также было предоставлено жилье. Старшая дочь учится в школе при российском посольстве в Варшаве.

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