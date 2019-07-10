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16:00 (мск), источник: Esquire

В Twitter запустили тред, где публикуют «странные флаги» российских регионов, на которых изображены животные

Медведи, журавли, жар-птица и другие животные на флагах и гербах российских городов и поселений.

Пользователь Twitter Фабрис Депрез (@fabrice_deprez) запустил тред, в котором публикует флаги российских городов, регионов, муниципальных образований и других территориальных субъектов.

Судя по описанию профиля, Депрез работает корреспондентом французской газеты La Croix на Украине.

«Да, на флаге Железногорска изображен медведь, который расщепляет атом. Это чертовски круто. Город появился после того, как там построили комплекс по производству плутония. Сейчас там делают спутники».

«Возможно, мой любимый флаг с эстетической точки зрения. Это флаг Ямальского района, что неподалеку от Артики. Обратите внимание: рога оленя (это важное животное для местного населения) изображают пламя — отсылка к газу, которым богат регион».

«Флаг Якутска довольно скучный, чего не скажешь о гербе, на котором изображен сильный орел, держащий гордого соболя. У него богатая история: герб был впервые утвержден императрицей Екатериной II в 1790 году. В советское время было по-другому».

«Флаг Волчанска (Волчанского городского округа. — Esquire) Свердловской области. Бурундук прелестный. Интересная деталь: три звездочки символизируют населенные пункты (город Волчанск, поселок Вьюжный и деревня Макарьевка). Только… в деревне никто не жил и ее официально упразднили два месяца назад.

«Домновское районное поселение в Калининградской области не шутит: на флаге изображена единственная и дерзкая лапа орла. Смысл символики очень длинный, флаг основан на древней городской печати, смысл которой с веками был утрачен».

«Возможно, самый симпатичный. А означает реку Ахтубу, в честь которой район — Среднеахтубинский — получил свое название. Журавли символизируют радость и любовь, а корона — богатство региона».

«Невероятно милый мамонт на флаге Среднеколымска, небольшого города в 5300 км восточнее Москвы. Там регулярно находят окаменевшие останки мамонтов».

«Флаг Сяськелевского сельского поселения в Ленинградской области, где проживает порядка 5000 человек. В основу флага положена фигура из герба герцогов Мекленбург-Стрелицких — там находилась их усадьба».

«Не уверен, считаются ли моллюски животными, но мне нравится минималистичность этого флага. Он развевается над Ульяновским районом Ульяновской области, названным в честь Ленина. Это один из редких флагов, у которого нет собственной страницы на «Википедии», поэтому я не могу привести его значение. Но я знаю, что местные часто находят различные окаменелости на берегу Волги.

«Флаг Палехского района Ивановской области с жар-птицей, которая, по легенде, появилась именно в Палехе».

«Тем временем флаг московского района Хорошево-Мневники».

«Медведи, понятное дело, распространенная тема в региональных флагах. Моя слабость — медведь, который несет Библию на спине на флаге Перми. Он выглядит таким счастливым».

Пользователи стали присылать автору дискуссии другие варианты флагов и гербов. Всю дискуссию можно посмотреть по ссылке.

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