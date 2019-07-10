17:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Нашедшей странный шар женщине посоветовали обратиться к экзорцисту
Но все оказалось не так страшно.
Керри Моран из города Брисбен в Австралии откопала у себя в саду жуткий керамический шар неизвестного назначения. Его украшают увядшая роза, гроб и надпись: «Покойся с миром».
Озадаченная австралийка разместила фотографии в одной из групп в соцсетях. Она попросила читателей помочь установить назначение странного предмета.
Однако пользователи оказались озадачены не меньше Моран. Одни предположили, что это фрагмент декораций к Хеллоуину. «Возможно, подставка под тыкву», — написал один из комментаторов.
Получив около 10 тысяч противоречивых комментариев, женщина вконец растерялась и связалась с прежним владельцем дома. Как оказалось, сын прежнего хозяина несколько лет занимался гончарным искусством и это одно из его произведений.
«Я теперь снова могу спать спокойно», — написала Моран.
Анна Лысенко