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17:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Нашедшей странный шар женщине посоветовали обратиться к экзорцисту

Но все оказалось не так страшно.

Керри Моран из города Брисбен в Австралии откопала у себя в саду жуткий керамический шар неизвестного назначения. Его украшают увядшая роза, гроб и надпись: «Покойся с миром».

Озадаченная австралийка разместила фотографии в одной из групп в соцсетях. Она попросила читателей помочь установить назначение странного предмета.

Однако пользователи оказались озадачены не меньше Моран. Одни предположили, что это фрагмент декораций к Хеллоуину. «Возможно, подставка под тыкву», — написал один из комментаторов.

Другие посчитали, что это самодельная урна для хранения останков. А кто-то даже посоветовал Моран обратиться к экзорцисту, полить шар святой водой и снова закопать.

Получив около 10 тысяч противоречивых комментариев, женщина вконец растерялась и связалась с прежним владельцем дома. Как оказалось, сын прежнего хозяина несколько лет занимался гончарным искусством и это одно из его произведений.

«Я теперь снова могу спать спокойно», — написала Моран.

Анна Лысенко

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