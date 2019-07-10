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16:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа самая высокооплачиваемая знаменитость мира

Поп-певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей. Список обнародовало американское издание Forbes в среду, 10 июля.

Источник: AP 2019

29-летняя исполнительница заработала с июня 2018-го по июнь 2019 года 185 миллионов долларов.

Отмечается, что проведенный в 2018-м стадионный тур Свифт в поддержку альбома Reputation стал самым прибыльным в истории США (266,1 миллиона долларов).

В том же году певица покинула лейбл Big Machine Records, с которым сотрудничала с подросткового возраста, ради Republic Records, принадлежащего компании Universal.

Второе место заняла 21-летняя американская модель, предпринимательница и участница телешоу «Семейство Кардашян» Кайли Дженнер. Она заработала за год 170 миллионов долларов. На третьей строчке — 42-летний американский рэпер Канье Уэст со 150 миллионами долларов.

В топ-10 также вошли аргентинский футболист Лионель Месси (127 миллионов долларов), британский музыкант Эд Ширан (110 миллионов), португальский футболист Криштиану Роналду (109 миллионов) и бразилец Неймар (105 миллионов), а также рок-группа из США The Eagles (100 миллионов), американский психолог и телеведущий Фил Макгроу (95 миллионов) и мексиканский боксер Сайль Альварес по прозвищу Канело (94 миллиона).

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