Названа самая высокооплачиваемая знаменитость мира

16:44 (мск), источник: Lenta.Ru
29-летняя исполнительница заработала с июня 2018-го по июнь 2019 года 185 миллионов долларов.
В том же году певица покинула лейбл Big Machine Records, с которым сотрудничала с подросткового возраста, ради Republic Records, принадлежащего компании Universal.
Второе место заняла 21-летняя американская модель, предпринимательница и участница телешоу «Семейство Кардашян» Кайли Дженнер. Она заработала за год 170 миллионов долларов. На третьей строчке — 42-летний американский рэпер Канье Уэст со 150 миллионами долларов.
В топ-10 также вошли аргентинский футболист Лионель Месси (127 миллионов долларов), британский музыкант Эд Ширан (110 миллионов), португальский футболист Криштиану Роналду (109 миллионов) и бразилец Неймар (105 миллионов), а также