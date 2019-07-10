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17:28 (мск), источник: Интерфакс

Мединский назвал статью о Прохоровке попыткой выиграть войну в мемуарах

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU — Министр культуры Владимир Мединский сравнил статью Die Welt о незначительности танкового сражения под Прохоровкой с попыткой нацистских генералов «выиграть войну в мемуарах» в 50-х и 60-х годах и добавил, что проигравшие всегда так делают. Автор статьи предложил снести памятник Победы на Прохоровском поле.

Источник: Агентство «Москва»

По его мнению, таких попыток будет больше по мере приближения юбилея Победы.

Мединский предположил, что в статье предлагали снести монумент «Танковый таран» на территории музея, и заверил, что его сносить не будут. Он высказал мнение, что каждый русский человек должен хоть раз там побывать, чтобы понять магию этого места, где по сей день «покоятся тысячи тонн металла».

Красная армия снесла в свое время и панцерваффе (танковые войска Германии — Интерфакс), снесла вермахт, снесла все нацистское государство, и мы сносить ничего не будем.
Владимир Мединский
министр культуры

Министр напомнил, что немецкие танки значительно превосходили советские Т-34 по техническим характеристикам, СССР понес большие потери, чем немцы, но немцы в результате лишились почти полностью элитных танковых частей.

Именно поэтому это была по сути последняя попытка немецкого наступления на восточном фронте, последняя — и безуспешная попытка наступления до конца Второй мировой войны.
Владимир Мединский
министр культуры
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Редактор исторического раздела Die Welt Свен Феликс Келлерхофф написал статью, в которой заявил, что «у Прохоровки не было ни советской победы, ни даже грандиозного танкового сражения», ссылаясь на исследования, основанные на реальных фотографиях. Он опирался на выводы немецкого военного историка, полковника бундесвера в отставке Карла-Хайнца Фризера и британского исследователя Бена Уитли, обнаружившего в американских архивах немецкую аэрофотосъемку поля боя.

По словам Келлерхоффа, в битве под Прохоровкой в июле 1943 года участвовали 186 немецких и 672 советских танка и Красная армия потеряла 235 танков, а бундесвер — пять.

По оценке советских и российских историков, в сражении участвовали около 800 танков с советской стороны и 700 — с немецкой.

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