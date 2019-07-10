На шоссе в США прошел «дождь из денег»

Инцидент произошел на окружной автомагистрали 285 около города Атланта. Как сообщили очевидцы, многие водители остановились на дороге, чтобы поймать несколько купюр.
«Бронированный автомобиль ехал по трассе 285 в западном направлении, когда боковая дверь открылась и неизвестное количество денег вылетело на автомагистраль», — заявил радиостанции представитель местной полиции Роберт Парсонс. По его словам, это было «существенное» число денежных купюр.
Парсонс признался, что видел подобное только в фильмах и впервые сам стал свидетелем такой сцены.
Представитель полиции отметил, что водители, которые успели забрать себе несколько купюр, должны будут вернуть деньги, но, как отмечает радиостанция, к моменту прибытия правоохранительных органов многие автолюбители, остановившиеся на трассе, уже уехали.