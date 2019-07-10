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19:07 (мск), источник: РИА Новости

На шоссе в США прошел «дождь из денег»

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Неизвестное число купюр вылетело из бронированного автомобиля, проезжавшего по автомагистрали в Джорджии (США), в результате чего многие водители стали свидетелями «денежного дождя», сообщает радиостанция WSB Radio.

Инцидент произошел на окружной автомагистрали 285 около города Атланта. Как сообщили очевидцы, многие водители остановились на дороге, чтобы поймать несколько купюр.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Бронированный автомобиль ехал по трассе 285 в западном направлении, когда боковая дверь открылась и неизвестное количество денег вылетело на автомагистраль», — заявил радиостанции представитель местной полиции Роберт Парсонс. По его словам, это было «существенное» число денежных купюр.

Парсонс признался, что видел подобное только в фильмах и впервые сам стал свидетелем такой сцены.

Представитель полиции отметил, что водители, которые успели забрать себе несколько купюр, должны будут вернуть деньги, но, как отмечает радиостанция, к моменту прибытия правоохранительных органов многие автолюбители, остановившиеся на трассе, уже уехали.

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