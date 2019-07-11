Автор публикации в Welt о сражении под Прохоровкой: я не требовал уничтожить памятник, это была метафора

Текст Келлерхоффа вышел в газете Welt 9 июля. В материале журналист, ссылаясь на новые данные о битве под Прохоровкой, писал, что на месте, где установлен памятник, по сути, было не полноценное сражение, а неравный бой с противником советских военных, которые оказались в патовом положении. И поскольку события разворачивались таким образом, «памятник победы» нелогичен, считает Келлерхофф.
Статья немца вызвала резкую реакцию в России, в частности, ее раскритиковали в Совете Федерации и Госдуме, посчитав проявлением русофобии и атакой на историческое прошлое России.
В разговоре с RTVI Келлерхофф пояснил, что о сносе памятника говорил «метафорически». Он уточнил, что специально использовал в тексте грамматическую категорию немецкого языка ирреалис, которая обозначает ситуации невозможные в действительности.
«Если бы я хотел сказать, что памятник действительно нужно уничтожить, то я написал бы об этом по-другому», — отметил журналист.
По словам Келлерхоффа, повода так резко реагировать на его статью нет. «Весь материал построен на результатах исследования [британского историка] Бена Уитли, которые подтвердили исследования [немецкого военного историка] Карла-Хайнца Фризера, используя новые источники — в частности, аэроснимки», — объяснил Келлерхофф.