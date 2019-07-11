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03:00 (мск), источник: Известия

Найденные 40 лет назад в Греции останки человека оказались древнейшими в Европе

Новый радиоизотопный анализ останков раннего представителя Homo sapiens, обнаруженных в пещере Алидима в Греции около 40 лет назад, показал, что они оказались древнейшими из когда-либо обнаруженных в Европе.

Источник: Katerina Harvati, Eberhard Karls University of Tübingen

Возраст костей, чью видовую принадлежность ранее не удавалось установить, составляет по меньшей мере 210 тыс. лет. Эти окаменелые останки на 160 тыс. лет древнее следующих по старшинству европейских окаменелых костей Homo sapiens, утверждается на сайте британского журнала Nature.

Выводы ученых позволяют предположить, что на территории современной Греции жили неандертальцы, а затем и Homo sapiens.

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Итоги исследования доказали эволюцию человека и наличие поселений ранних представителей современного человека в Юго-Восточной Европе.

Руководила группой исследователей из Германии, Великобритании и Греции греческий палеонтолог Катерина Харвати. Специалисты работали с окаменелостями двух черепов. Обладателем первого черепа оказался неандерталец, живший на территории современной Греции около 170 тыс. лет назад. Более старый череп, возраст которого датировали 210 тыс. лет, имел много особенностей, характерных для Homo sapiens.

Ранее в июле индонезийские археологи обнаружили в центральной части острова Ява окаменелые костные останки древнейшего Homo erectus (человек прямоходящий), чей возраст превышает все предыдущие находки. Находка стала доказательством присутствия человека 1,8 млн лет назад на территории современной Индонезии.

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