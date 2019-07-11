12:54 (мск), источник: РИА Новости
В Приморье в фотоловушку попала харза
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Фотоловушки заповедника «Земля леопарда» опубликовали видео необычного яркого тропического зверя, который также обитает в Приморье.
Сотрудники заказника пояснили, что это харза — такой же представитель тропической фауны, как леопард и тигр.
«Самый крупный и яркий зверь из рода куниц проявляет исключительную ловкость, позируя фотоловушке национального парка «Земля леопарда», — пишут сотрудники заповедника.
Они поясняют, что природа юга Приморского края поражает разнообразием животного мира. Звери, обычно предпочитающие жаркие тропики, приспособились к жизни в лесах, которые зимой укрываются глубоким снегом.
На территориях ФГБУ «Земля леопарда» действуют более 400 фотоловушек — это крупнейшая сеть фотомониторинга диких животных в России. Камеры реагируют на движение и срабатывают во время прохода животных перед объективом.
Помимо снимков некоторые камеры заказника записывают видео. Это позволяет специалистам изучать поведение животных.