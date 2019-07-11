Четыре запущенных с Плесецка военных спутника внесены в каталог

Ранее сообщалось, что пуск ракеты «Союз-2.1В» был осуществлен в 20.14 мск. Это второй пуск ракеты «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2019 году.
«Специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск Воздушно-космических сил внесли в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о блоке выведения «Волга» и космических аппаратах «Космос-2535», «Космос-2536», «Космос-2537» и «Космос-2538», — сообщили в военном ведомстве.
В Минобороны РФ отметили, что после выведения спутников на орбиту и увода «Волги» на орбиту захоронения офицеры Центра контроля космического пространства приступили к анализу и обработке координатной и некоординатной информации о новых космических объектах для принятия их на сопровождение наземными средствами.
Главный каталог космических объектов системы контроля космического пространства представляет собой единую информационную базу данных, содержащую координатную и некоординатную информацию о каждом космическом объекте. Он предназначен для долговременного хранения орбитальной измерительной радиолокационной, оптической, радиотехнической и специальной информации о космических объектах искусственного происхождения на высотах от 120 километров до 50 тысяч километров.
В каталоге содержится информация о 1500 показателях характеристик каждого космического объекта, включая набор элементов орбит, достаточный для прогнозирования его движения с необходимой точностью, международный номер-идентификатор, данные о времени и месте пуска, типе объекта, назначении, массе и размере.