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09:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Женщина нашла потерянный 75 лет назад кошелек

В школе американского штата Иллинойс нашли 15 кошельков, которые якобы украли 75 лет назад. Об этом церковный служитель Сет Балцелл (Seth Baltzell) написал на своей странице в Facebook.

«Мы осматривали здание средней школы города Сентралия и нашли тайник с кошельками, которые, как мы думаем, украли в середине 1940-х годов, — рассказал Балцелл, сопроводив пост фотографией находки. — Воришка забрал деньги, оставив только документы, фотографии и другие личные вещи владельцев». Пастор объяснил журналистам, что церковь City Hope Church, в которой он служит, собирается перебраться в старое здание школы.

Crazy Story! While demoing out the old high school in Centralia Illinois recently we found a stash of what we assumed...

Опубликовано Seth Baltzell Четверг, 20 июня 2019 г.

Балцелл привел имена и фамилии тех владельцев вещей, которые удалось идентифицировать по документам. Публикация быстро стала вирусной и собрала более трех тысяч ретвитов и сотни комментариев. Вскоре с мужчиной связалась 89-летняя Бетти Джун Сиссом (Betty June Sissom), обнаружив свое имя в списке:

Я помню, что в юности потеряла свой красный кошелек. Не могу поверить, что его нашли, столько времени прошло с тех пор.
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Джун Сиссом обрадовалась находке, поскольку в кошельке хранились памятные для нее фотографии, уточняет газета The Ledger-Enquirer. «Поглядите, это я с мальчишкой по имени Джимми Кейн (Jimmy Kane). Я была по уши в него влюблена», — призналась она.

Балцелл подчеркнул, что, помимо Джун Сиссом, пять других хозяев вещей вышли с ним на связь. Он намерен вернуть все 15 кошельков, которые удалось обнаружить в школьном женском туалете.

В середине мая сообщалось, что в австралийском городе Кофс-Харбор, штат Новый Южный Уэльс, женщина нашла потерянный 40 лет назад кошелек. Рейчел Поллард (Rachel Pollard) праздновала День матери вместе со своими детьми в парке Борония. Находку показали ей дети. Австралийка разместила в Facebook снимки содержимого кошелька в надежде найти его владелицу.

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