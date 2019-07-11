12:38 (мск), источник: Чердак
Ученые нашли самого громкого червя на планете
Он издает щелчки во время поединка, когда толкает соперника ртом.
Биологи выяснили, что червь, который живет у берегов Японии, во время схваток с конкурентами издает оглушительные щелчки, громче болевого порога человека. Этот звук помогает животным отогнать конкурентов. Найденный червь — единственное известное мягкотелое животное, которое умеет издавать громкие звуки.
Ранее ученые считали, что мягкотелые организмы, например моллюски и черви, не умеют издавать громких звуков, ведь для этого нужны сложные приспособления, которые могут совершать очень быстрые движения, запасать и выделять энергию. В отличи от них, это могут делать более сложные животные — например,
Тем не менее, ученые из Японии и Канады нашли существ, которые смогли составить конкуренцию и кашалотам, и
Изучение червей показало, что они щелкают глоткой. Во время боя животное раздувает рот, набирает в него воды, а затем резко открывает клапан, который разделяет глотку на переднюю и заднюю части. При этом клапан открывается так быстро, что создает кавитационный пузырек (такие образуются, например, при работе корабельного винта). При схлопывании этого пузырька и появляется звук.
В поединке черви щелкают, вода накачивается в глотку и толкает червя на соперника. Такими толчками они и стараются выпихнуть врага. Ученые заключают, что эти звуки — скорее всего, побочный эффект поединков червей, и никакого особого значения для самих животных не играют.