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12:38 (мск), источник: Чердак

Ученые нашли самого громкого червя на планете

Он издает щелчки во время поединка, когда толкает соперника ртом.

Источник: Science / Youtube

Биологи выяснили, что червь, который живет у берегов Японии, во время схваток с конкурентами издает оглушительные щелчки, громче болевого порога человека. Этот звук помогает животным отогнать конкурентов. Найденный червь — единственное известное мягкотелое животное, которое умеет издавать громкие звуки.

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Ранее ученые считали, что мягкотелые организмы, например моллюски и черви, не умеют издавать громких звуков, ведь для этого нужны сложные приспособления, которые могут совершать очень быстрые движения, запасать и выделять энергию. В отличи от них, это могут делать более сложные животные — например, раки-щелкуны из семейства Alpheidae. Щелчком клешни они могут издавать звуки громче 215 дБ, то есть соперничать в этом с кашалотами и белухами.

Тем не менее, ученые из Японии и Канады нашли существ, которые смогли составить конкуренцию и кашалотам, и ракам-щелкунам. Это маленькие, длиной 29 миллиметров, морские кольчатые черви Leocratides kimuraorum, которые обитают в губках и дерутся друг с другом, деля места в губке. Твердых частей в их телах нет, поэтому они используют для борьбы рот, причем буквально — именно ротовыми частями черви толкают и бьют друг друга. Ученые обнаружили, что звуковое давление щелчков, которые черви издают в момент схватки, составляет около 157 дБ на микропаскаль на метр.

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Драка червей, во время которой они щелкают глотками

Изучение червей показало, что они щелкают глоткой. Во время боя животное раздувает рот, набирает в него воды, а затем резко открывает клапан, который разделяет глотку на переднюю и заднюю части. При этом клапан открывается так быстро, что создает кавитационный пузырек (такие образуются, например, при работе корабельного винта). При схлопывании этого пузырька и появляется звук.

Ученые отметили, что если червя не беспокоить, то он не шумит. Единственный способ заставить его щелкать — подсадить к нему соперника.

В поединке черви щелкают, вода накачивается в глотку и толкает червя на соперника. Такими толчками они и стараются выпихнуть врага. Ученые заключают, что эти звуки — скорее всего, побочный эффект поединков червей, и никакого особого значения для самих животных не играют.

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