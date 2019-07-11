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11:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа безопасная для россиян доза шоколада в день

Россиянам рассказали, сколько шоколада можно съедать в день без вреда для здоровья. Наиболее безопасной дозой оказалась половина плитки в день, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

Источник: CC0/jackmac34

Так, по мнению профессора кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктора медицинских наук Алексея Буеверова, обычный человек может позволить себе 50 граммов темного шоколада с содержанием какао не менее 50 процентов в день. «Можно больше, если человек занимается тяжелым физическим трудом или спортом», — добавил он.

Кроме того, ученый отметил, что употреблять шоколад лучше в первой половине дня, поскольку этот продукт является калорийным и содержит вещества, которые могут помешать человеку заснуть.

Тем не менее шоколад дает человеку запасы энергии и повышает настроение, отметил ученый. Кроме того, этот вид сладкого обладает определенным защитным эффектом для печени.

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Сколько сладкого можно съесть в день без вреда

Врач-диетолог клиники лечебного питания «Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук Елена Ливанцова заявила, что молочный и темный шоколад примерно равны с точки зрения калорийности.

В то же время, по словам диетолога, в темном шоколаде содержатся вещества, которые положительно влияют на холестериновый обмен. Так, «несмотря на то, что в шоколаде есть жиры, флавоноиды снижают уровень холестерина», отметила она.

Противопоказаниями для употребления шоколада эксперты назвали заболевания поджелудочной железы. Кроме того, бесконтрольное его употребление может привести к набору массы тела и нарушению углеводного обмена.

Ранее сообщалось, что рекомендуемая норма потребления сладкого для россиян составляет 40 граммов в день. Эта норма сладостей и кондитерских изделий оказалась меньше одобренной ВОЗ, потому что в России сахар может встретиться в консервах, колбасе и других «несладких» продуктах. Так, по мнению члена Национальной ассоциации клинического питания Анны Ивашкевич, в день россияне могут съедать примерно по четыре конфеты.

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