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12:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Радиация затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец» в 800 тысяч раз превысила норму

Согласно уточненным данным, максимальный уровень радиации в районе вентиляционной трубы реакторного отсека затонувшей советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-278 «Комсомолец» в 800 тысяч раз превышает норму, сообщает Институт морских исследований (Норвегия).

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Наибольшая удельная объемная активность цезия-137, составившая 800 беккерелей на литр, наблюдалась в образце, взятом непосредственно из вентиляционной трубы, тогда как в других пробах соответствующие показатели ниже. Например, заборы, проведенные на высоте нескольких метров над трубой, уже не продемонстрировали значимого превышения нормального уровня радиации, который в Норвежском море оценивается в 0,001 беккерелей на литр (действующие в Норвегии нормы устанавливают предельную удельную объемную активность в пищевых продуктах в 600 беккерелей на килограмм).

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Организация подчеркивает, что в настоящее время загрязнение не представляет угрозы для рыболовства, однако находящаяся на морском дне субмарина требует регулярного наблюдения. Также ученые обратили внимание на необычные облака, которые наблюдались над местом взятия проб. В настоящее время специалисты выясняют их связь с радиацией.

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Атомный реактор на морском дне

В июле сообщалось, что уровень радиации в районе вентиляционной трубы реакторного отсека субмарины в 100 тысяч раз превышает норму. Впоследствии военный эксперт Алексей Леонков допустил, что в ходе работ норвежские специалисты расконсервировали субмарину.

АПЛ К-278 «Комсомолец» проекта 685 «Плавник» затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море. Из 69 находившихся на субмарине человек 42 погибли. Катастрофу спровоцировал пожар в седьмом отсеке субмарины. К-278 «Комсомолец» принадлежит рекорд погружения (1027 метров). Субмарина имеет ядерную силовую установку (ЯСУ) и две торпеды с плутониевыми боевыми частями.

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