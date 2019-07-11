13:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художница превращает своих подписчиков в мультперсонажей (фото)
Всем интересно увидеть себя в новом свете.
Болгарская художница Глория Шуглева, также известная под псевдонимом GloryArt, обычно рисует милые иллюстрации и комиксы, но в этот раз она решила попробовать для себя
Она попросила подписчиков прислать ей свои фото, которые она будет рисовать в авторской манере. И такого количества снимков Глория явно не ожидала. Художница пообещала не прекращать проект и периодически публикует иллюстрации, на которых превращает реальных людей в мультперсонажей.
Кстати, похожим занимается и коллега Глории,
Екатерина Гура