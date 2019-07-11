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13:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художница превращает своих подписчиков в мультперсонажей (фото)

Всем интересно увидеть себя в новом свете.

Болгарская художница Глория Шуглева, также известная под псевдонимом GloryArt, обычно рисует милые иллюстрации и комиксы, но в этот раз она решила попробовать для себя что-то новое и объявила о начале проекта DRAW ME.

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Она попросила подписчиков прислать ей свои фото, которые она будет рисовать в авторской манере. И такого количества снимков Глория явно не ожидала. Художница пообещала не прекращать проект и периодически публикует иллюстрации, на которых превращает реальных людей в мультперсонажей.

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Кстати, похожим занимается и коллега Глории, художник-карикатурист Си Дин из Австрии. Но он предпочитает рисовать знаменитостей.

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Екатерина Гура

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