Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Жители Грузии прокомментировали решение Путина Жители Тбилиси прокомментировали решение президента России Владимира Путина не вводить санкции
Фоторепортажи
8Самые экстремальные поселения на планете
9Как выглядят известные достопримечательности в разные времена года
14:48 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Как раздавали дальневосточные земли в царской России

Казаки-первопроходцы, гендерная дискриминация переселенцев и участок размером с два Ватикана на одну крестьянскую семью.

Переселенческий пункт близ станции Канск

В середине XIX столетия, после окончательного присоединения земель по Амуру и в Приморье, Россия получила огромный и почти безлюдный край. К тому же отделённый от мест проживания основной массы населения сотнями, даже тысячами вёрст сибирской тайги и бездорожья. Но всего за полвека властям Российской империи удалось решить вопрос заселения Дальнего Востока, предоставляя землю, помощь и льготы переселенцам. Алексей Волынец специально для DV вспоминает, как это было.


Казаки на китайской границе

Первыми жителями новых земель, как это часто бывало в русской истории, стали казаки. 29 декабря 1858 года указом царя Александра II было образовано Амурское казачье войско. Вскоре, 1 июня 1860 года, появилось «Положение об Амурском казачьем войске» — первый документ в российской истории, регулировавший предоставление земель в этом регионе.

Казаки Уссурийского пешего батальона

Тогда, в середине XIX века, на территории современных Амурской области, Еврейской автономной области, Сахалина, Хабаровского и Приморского краёв проживало в общей сложности около 18 тысяч человек. Для сравнения: сегодня общая численность населения в этих регионах — около 5 миллионов человек, почти в 300 раз больше.

Новость
Как защищают языки в России и США

Крошечные племена гиляков (нивхов), гольдов (нанайцев), орочей и удэгейцев были практически незаметны в бескрайней дальневосточной тайге. Новая граница России с Китаем протянулась почти на 2000 км и требовала не только охраны, но и заселения.

Казачье войско формировалось из казаков, бурят и крестьян Забайкалья. Их расселяли по границе, на берегах Амура и Уссури, в указанных властями местах. В качестве компенсации казаки-переселенцы получали большие земельные наделы. Офицерам, в зависимости от звания, выдавалось от 200 до 400 десятин, а рядовым — по 30 десятин земли на каждую мужскую душу в семье. Десятина — дореволюционная мера площади — равнялась 109 соткам, или 1,09 гектара. То есть каждая казачья семья получала в вечное владение многие десятки гектаров дальневосточной земли.

Такие меры правительства быстро дали видимый результат. Всего через год, в 1862 году, по недавно безлюдным берегам Амура насчитывалось 67 казачьих станиц с населением почти в 12 тысяч человек, а в Приморье — 23 станицы, где проживали 5 тысяч казаков.

Гектар за 3 рубля

Но для огромных пространств Дальнего Востока этого было ничтожно мало. Новое казачество позволило лишь организовать пограничную охрану, для полноценного освоения земель требовались даже не десятки, а сотни тысяч переселенцев.

Новость
Для маленькой такой компании: куда пошли деньги от продажи Аляски

Поэтому 26 марта 1861 года правительство Российской империи утвердило положение «О правилах для поселения русских и иностранцев в Амурской и Приморской областях Восточной Сибири». По этим «Правилам» переселившиеся на Дальний Восток крестьяне получали бесплатно во временное пользование на 20 лет до 100 десятин земли на одну семью с правом последующего выкупа. Земля могла и сразу же приобретаться в собственность по цене 3 рубля за десятину.

100 десятин (или 109 гектаров) — это было почти в 30 раз больше, чем средний земельный надел крестьянской семьи в европейской части России. Кроме того, все дальневосточные переселенцы имели льготы. На 10 лет они освобождались от призывов в армию и пожизненно от уплаты подушной подати — самого большого налога, который тогда платили крестьяне.

Политика предоставления земли и льгот была успешной. За 20 лет, с 1861 по 1881 год, на Дальний Восток переехало 11 634 крестьянских семей. Но переселение к берегам Амура было очень долгим и сложным. Железных дорог к востоку от Урала ещё не построили — переезд на крестьянской телеге по сибирскому тракту и почти полному бездорожью Забайкалья растягивался на полтора-два года.

Крестьянская семья | Источник: The Library of Congress

Выдержать два года дороги в принципе через всю Россию могли немногие. Тем более что правительство, предоставив землю и льготы переселенцам, не озаботилось поддержкой в ходе самого переселения. Преодолевать по сути пешком около 5000 вёрст от Урала до основанного в 1858 году Хабаровска крестьянам приходилось за свой счёт.

Осознав, что в таких условиях, несмотря на щедрую землю и льготы, темп переселения будет низким, правительство Российской империи в 1882 году занялось организацией переселения с привлечением самых современных тогда технологий. Решено было возить отправляющихся на Дальний Восток пароходами.

На Дальний Восток через Одессу

Такой путь получался дорогим и экзотическим: из Одессы морем, через проливы Босфор и Дарданеллы мимо Крита и Кипра к Суэцкому каналу. Далее пароходы шли по Красному морю в Индийский океан. Мимо Индии и острова Цейлон они направлялись к Сингапуру, а оттуда, вдоль берегов Вьетнама, Китая, Кореи и Японии, шли к русскому Приморью во Владивосток.

1 июня 1882 года был принят закон «О казённокоштном переселении в Южно-Уссурийский край», согласно которому ежегодно в Приморье за «казённый кошт», то есть за счёт государственных средств, переселялось несколько сотен семей. Путь на пароходе из Одессы во Владивосток требовал не менее 50 суток, и каждая переселённая таким образом семья обходилась государству в 1300 рублей — огромная по тем временам сумма, месячный средний заработок по стране не превышал 15 рублей. К тому же с марта 1896 года переезжающим на Дальний Восток выдавали беспроцентные ссуды в размере 100 рублей на семью сроком на три года.

Улица Муравьева-Амурского в Хабаровске, 1900 год | Источник: ТАСС

Выплачивались и безвозвратные пособия на перевозку людей и имущества. Только в 1895 году на перевозку переселенцев пароходами по реке Амур государство потратило свыше полумиллиона рублей. До завершения строительства Транссибирской железнодорожной магистрали пассажирское плавание по рекам Шилка и Амур, из Забайкалья до Хабаровска, было очень дорогим — путь занимал 10 дней, переселенцы платили 10 рублей за взрослый билет и 5 рублей за детский.

Новость
«Слышишь — время гудит: БАМ!»

Поток переселенцев постепенно увеличивался. С 1882 по 1891 год на Дальний Восток для ведения сельского хозяйства приехали 25 223 крестьянина. В следующее десятилетие, с 1892 по 1901 год, крестьян прибыло заметно больше — 58 541 человек.

В связи с ростом населения Дальнего Востока (за 20 лет более чем в 3 раза) правительство изменило нормы бесплатного наделения землёй. С 1 января 1901 года переселившаяся семья получала надел из расчета 15 десятин (чуть более 15 га) удобной земли на каждую душу мужского пола.

Тогда же правительство обратило внимание на перекос в демографии переселенцев: на Дальнем Востоке оказалось заметно больше мужчин, чем женщин. И с 1882 по 1896 год за счет государства перевозились те семьи, в которых число девочек и женщин превышало количество мужчин.

Российский орёл — одной головой на Восток

Всего за пять последующих лет, с 1901 по 1905 год, на Дальний Восток прибыло 44 320 крестьян. Рост числа переселенцев был вызван пущенной в эксплуатацию Транссибирской железнодорожной магистралью. Отныне путь из европейской части России до Владивостока занимал не полтора года на телеге и не два месяца на пароходе, а всего две-три недели в железнодорожном вагоне.

Более того, государство побеспокоилось создать вдоль Транссиба «врачебно-продовольственные пункты», где «засельщики», как тогда официально именовались переселенцы, могли получить бесплатную медицинскую помощь и купить продукты по сниженным ценам. Детям переселенцев горячая пища предоставлялась государством бесплатно.

Следующий взрывной рост количества переселенцев на Дальний Восток был связан с аграрной политикой премьер-министра Петра Столыпина. В апреле 1908 года он ярко и образно высказался в одном из выступлений перед депутатами Государственной Думы, возражая тем, кто был против увеличения государственных затрат на развитие Дальнего Востока:

Наш орёл — орёл двуглавый. Конечно, сильны и могущественны и одноглавые орлы, но, отсекая нашему русскому орлу одну голову, обращённую на Восток, вы не превратите его в одноглавого орла, вы заставите его только истечь кровью…

В ходе проведения столыпинской аграрной реформы крестьяне получили право выйти из прежней сельской общины и закрепить свой индивидуальный надел в частную собственность. Возможность продать свой участок земли позволила массе крестьян переселиться в новые районы, богатые неосвоенными, свободными землями.

Новость
Кому подражала Россия и почему Москва так и не стала Третьим Римом

В период деятельности правительства Столыпина продолжала действовать норма о бесплатном выделении на Дальнем Востоке по 15 гектаров земли на каждого крестьянина мужского пола. При этом были увеличены в два раза, до 200 рублей, ссуды переселенцам для устройства на новом месте. В период с 1905 по 1907 год за этой финансовой помощью обратилось свыше 90% переселенцев, прибывших на берега Амура и в Приморье.

В 1912 году для Приамурского края размер максимальной ссуды ещё раз повысили — до 400 рублей на семью. Это была немалая сумма: лошадь в Сибири стоила около 40 рублей, а корова — не более 30. Половину ссуды переселенцы получали сразу, вторую часть — только после того, как чиновник на местах убеждался в целевом расходовании первой половины. Такие ссуды выдавались сроком на 33 года: 5 лет переселенцы пользовались деньгами без уплаты процентов, затем платили ежегодно по 6% от общей суммы.

Весь комплекс государственных мер обеспечил резкий рост переселения на Дальний Восток. Например, только в 1907 году в Амурскую область переселилось 11 782 крестьянина, а в Приморскую область в этом же году прибыло 61 722 человека. То есть за год переселилось почти столько же, сколько за весь XIX век.

«Здесь сытнее было…»

Переселенцы конца XIX — начала XX веков в большинстве своём были неграмотными крестьянами, поэтому мемуаров о дальневосточной одиссее сельского населения не осталось. Лишь в наши дни историки и этнографы смогли записать отдельные воспоминания детей дореволюционных переселенцев.

Хабаровка, берег Амура, 1901 год | Источник: Bibliothèque nationale de France

В муниципальном районе имени Лазо Хабаровского края более века назад крестьяне-переселенцы из Белоруссии основали сёла Полетное, Прудки и Петровичи. Вспоминает Александр Титович Потюпин, 1928 года рождения, из села Петровичи: «Мои предки были из Могилевской губернии. Мне всё дедушка рассказывал, как он сюда приехал. Приехал сюда в 1900 или 1902 году. Приехал, поглядел местность эту. А потом только в 1907 году вся семья сюда перебралась. Ехали на поезде через Маньчжурию, а потом на лошадях. Они всё хозяйство везли с собой: лошадей, утварь, семена. А надо ж было покорчевать ещё, кругом тайга была. Вначале ставили землянки. Потом делали хаты осиновые».

Новость
На сложных щах: чем обедали крестьяне в царское время

Причины переселения ёмко характеризует Софья Моисеевна Самусева, 1934 года рождения, проживающая в селе Полетное: «Мать рассказывала, что на родине все жили очень бедно. В домах были земляные полы… Здесь сытнее было».

Вспоминает Крахмалёва Полина Романовна, 1926 года рождения, проживавшая в селе Чембары Свободненского района Амурской области: «Переехал вперёд наш Алексеенко Степан. Он и был первым поселенцем. Мама сюда переехала в четырнадцатом году, а отец в двенадцатом из Киевской губернии. В шестнадцатом они поженились… Когда деревню называли, перескандалили все! Это было вскорости после свадьбы. Алексеев хотел, чтобы назвали Алексеевка! А был такой Чембаров. Он был нужный человек. Был скандал! Но назвали Чембары…».

Всего же с 1906 по 1914 год включительно в Амурскую и Приморскую области Российской империи переселилось 44 590 крестьянских семей, или 265 689 человек. Ими было основано 338 новых селений и освоено свыше 33 миллионов га новых земель. На начало XX столетия это позволило не только заселить прежде почти безлюдные пространства, крепко привязав их к России, но и обеспечить внушительное социально-экономическое развитие Дальнего Востока.

 Почему чукчи не травятся смертельным деликатесом
Глядя в глаза японцу, я сказал, что заложниками мы не будем, а лучше умрём вместе с ними
Задержан заместитель главы Пенсионного фонда
Боксер Денис Лебедев ушел из спорта
Радиация затонувшего «Комсомольца» в 800 тысяч раз выше нормы
Таможенников в аэропорту «Домодедово» задержали по делу о взятке
В Приморье в фотоловушку попала харза
Потерянный кошелек обнаружили через 75 лет после пропажи
«Хаябуса-2» совершила вторую посадку на астероид Рюгу
Здоровье
Мать разглядела слезы в глазах сына и спасла его от кремации Спустя три дня после инцидента объявленный мертвым юноша уже мог говорить.
Hi-Tech
Американский «катер будущего» засекли на испытаниях Даже стелс-технологии не помогли
Авто
Toyota сделает ставку на новый паркетник (вместо «Короллы») Toyota изменила производственные планы на сборочной площадке совместного предприятия Mazda Toyota Manufacturing USA
Кино
Шепелев разоблачил отравление Алибасова Продюсер прошел проверку на детекторе лжи на передаче «На самом деле»
Недвижимость
Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ
Россияне стали активно скупать недвижимость в Грузии
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Популярные темы на «Детях»
Какой из вариантов выбрали бы Вы? 530
Путь к Роковому Выстрелу 375
Мужчины раки есть знакомые у вас? 284
имя для девочки 254
Леди
«Лицо уже не стоит»: в сети обсуждают новое фото Пугачевой Звезда вызвала бурные обсуждения в сети.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь