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14:36 (мск), источник: Индикатор

Hayabusa2 совершил вторую посадку на астероид Рюгу

Японский зонд Hayabusa-2 приземлился на астероид (162173) 1999 JU3 Рюгу и собрал образцы грунта, сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA). Их анализ позволит пролить свет на происхождение Солнечной системы.

Источник: JAXA
Мы собрали часть истории Солнечной системы. Еще никогда человеку не удавалось отобрать образцы подповерхностного грунта с небесного тела, находящегося дальше, чем Луна.
Юичи Цуда
Руководитель проекта

Чтобы добраться до материала, в апреле Hayabusa-2 сбросил на астероид октогеновую бомбу весом в 15 кг, создав на поверхности астероида кратер. При анализе его фотографий выяснилось, что взрыв разбросал вокруг воронки материал, который отличается по структуре. Для посадки Hayabusa-2 была выбрана точка в 20 м от от кратера, куда заранее был сброшен маячок. Последние этапы задания проводили в автономном режиме, поскольку путь сигнала от аппарата до Земли составлял 300 миллионов км и занимал 10 мин. Само же касание зонда с поверхностью Рюгу составило несколько секунд.

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В 3:46 мск, Hayabusa2 начал снижаться со своей рабочей орбиты — 20 км — со скоростью около полутора километров в час. Достигнув высоты около пяти километров, аппарат замедлился до 0,36 км/ч. В 3:54 зонд завис над поверхностью астероида на высоте 30 метров. В 4:09 Hayabusa-2, ориентируясь на сброшенный ранее маячок, начал снижение до высоты около 8,5 м. И наконец, двигаясь по параболической траектории, он коснулся поверхности Рюгу в в 4:20 по московскому времени.

Последней миссией зонда по плану должна стать посадка на астероид модуля Rover-2.

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