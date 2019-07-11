Hayabusa2 совершил вторую посадку на астероид Рюгу

Мы собрали часть истории Солнечной системы. Еще никогда человеку не удавалось отобрать образцы подповерхностного грунта с небесного тела, находящегося дальше, чем Луна.
Юичи ЦудаРуководитель проекта
Чтобы добраться до материала, в апреле Hayabusa-2 сбросил на астероид октогеновую бомбу весом в 15 кг, создав на поверхности астероида кратер. При анализе его фотографий выяснилось, что взрыв разбросал вокруг воронки материал, который отличается по структуре. Для посадки Hayabusa-2 была выбрана точка в 20 м от от кратера, куда заранее был сброшен маячок. Последние этапы задания проводили в автономном режиме, поскольку путь сигнала от аппарата до Земли составлял 300 миллионов км и занимал 10 мин. Само же касание зонда с поверхностью Рюгу составило несколько секунд.
В 3:46 мск, Hayabusa2 начал снижаться со своей рабочей орбиты — 20 км — со скоростью около полутора километров в час. Достигнув высоты около пяти километров, аппарат замедлился до 0,36 км/ч. В 3:54 зонд завис над поверхностью астероида на высоте 30 метров. В 4:09 Hayabusa-2, ориентируясь на сброшенный ранее маячок, начал снижение до высоты около 8,5 м. И наконец, двигаясь по параболической траектории, он коснулся поверхности Рюгу в в 4:20 по московскому времени.
Последней миссией зонда по плану должна стать посадка на астероид модуля Rover-2.