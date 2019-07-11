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16:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ирландец сбросил 60 килограммов, отказавшись от алкоголя

Сейчас он мечтает работать персональным тренером.

40-летний Даррен Сканлон из ирландского графства Килдэр поделился с журналистами секретом своего преображения. За два года мужчина сбросил почти 60 килограммов, да и выглядеть стал намного моложе своего возраста. А все благодаря «трезвой диете».

Опубликовано Darren Scanlon Вторник, 27 июня 2017 г.

Даррен признался, что всегда был полным, но активно набирать вес стал в 18 лет, когда начал посещать вечеринки. К 2017 году он уже весил 140 килограммов. По признанию ирландца, он мог проводить в пабах по несколько дней и за вечер выпивал 15−20 кружек сидра, которые заедал чипсами и пиццей. И это сказалось не только на его весе, но и на здоровье.

Опубликовано Darren Scanlon Среда, 1 августа 2018 г.

После новогодней вечеринки 2017 года Даррен понял, что надо остановиться, и устроил себе челлендж «Один год без сидра». И это сработало.

Кроме алкоголя, Даррен отказался и от нездоровой пищи, чуть позже скорректировал питание, а затем и вовсе перешел на вегетарианство. Спустя несколько месяцев, когда у него появилось время, которое раньше он тратил на вечеринки, мужчина записался в спортзал.

Опубликовано Darren Scanlon Понедельник, 3 декабря 2018 г.

За два года Даррен похудел до 81 килограмма. Теперь на работу он ездит на велосипеде и много времени проводит со своей женой и детьми, которые поддерживали его с самого начала. Кстати, сейчас Сканлон заканчивает специальные курсы и мечтает работать персональным тренером.

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Екатерина Гура

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