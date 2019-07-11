16:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дизайнер создает удивительно реалистичных насекомых из бумаги
Трудно поверить, что они ненастоящие.
Дизайнер и иллюстратор из немецкого города Мюнстер Тина Краус специализируется на изделиях из бумаги. Она создает подарочные книги, бумажные игрушки, необычные открытки и много чего еще.
Но своей популярностью в соцсетях Тина обязана невероятно реалистичным цветам и насекомым, которых она делает из тонкой крепированной бумаги.
Кузнечики, палочники и богомолы выглядят так натурально, что сложно поверить в то, что все они сделаны из бумаги. В ближайших планах Краус продолжить пополнять коллекцию другими насекомыми, а также мелкими животными и птицами.
Екатерина Гура