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16:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дизайнер создает удивительно реалистичных насекомых из бумаги

Трудно поверить, что они ненастоящие.

Дизайнер и иллюстратор из немецкого города Мюнстер Тина Краус специализируется на изделиях из бумаги. Она создает подарочные книги, бумажные игрушки, необычные открытки и много чего еще.

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Но своей популярностью в соцсетях Тина обязана невероятно реалистичным цветам и насекомым, которых она делает из тонкой крепированной бумаги.

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Кузнечики, палочники и богомолы выглядят так натурально, что сложно поверить в то, что все они сделаны из бумаги. В ближайших планах Краус продолжить пополнять коллекцию другими насекомыми, а также мелкими животными и птицами.

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Екатерина Гура

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