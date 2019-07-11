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17:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Невеста из США заставила родителей заплатить $165 тысяч за ее свадьбу

Сама она лишилась работы и оплачивала долги.

29-летняя девушка из Феникса по имени Эмили на условиях анонимности дала интервью американскому развлекательному порталу Refinery 29, в котором рассказала, как организовывала свадьбу своей мечты. Но вместо похвалы статья вызвала негодование читателей и моментально перекочевала в соцсети.

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Возмутила пользователей Сети не подготовка к мероприятию, а некоторые финансовые нюансы. Эмили призналась, что веселая свадьба на 200 человек обошлась примерно в 190 тысяч долларов, 165 тысяч из которых заплатили ее родители.

Девушка рассказала, что была немного смущена такими затратами, но отказываться от свадьбы мечты не хотела, потому попросила родителей заплатить за торжество. Эмили рассказала, что через месяц после помолвки она потеряла работу, а ее муж сейчас должен выплачивать огромный кредит за обучение, потому они не могли позволить себе такие большие расходы. Но отменить торжество или устроить что-то более скромное пара не пожелала и обратилась за помощью к родителям.

Эмили отметила, что в основном все расходы легли на плечи ее родителей. Сами молодожены внесли в общий вклад около 15 тысяч, еще 5 тысяч на медовый месяц пожертвовал отец жениха, и его мама заплатила за репетиционный ужин в ресторане на 75 человек.

В защиту супруга Эмили добавила, что помолвочное кольцо, романтическую поездку в Канаду и часть мальчишника он оплатил сам. Но это не спасло ситуацию.

Выдержки из интервью сразу же распространились по тематическим группам в соцсетях, а пользователи принялись стыдить девушку со столь высокими требованиями.

Екатерина Гура

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