Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Жители Грузии прокомментировали решение Путина Жители Тбилиси прокомментировали решение президента России Владимира Путина не вводить санкции
Фоторепортажи
16Сибирский разлив: в Иркутской области затоплены тысячи домов
10Ландшафты, похожие на абстрактные картины
18:34 (мск), источник: Daily Storm

Отцовский капитал можно будет потратить на покупку автомобиля

За основу поддержки многодетных семей власти возьмут опыт Франции и Сахалина.

Источник: Коллаж Daily Storm

8 июля Общественная палата провела слушание, на котором обсуждался вопрос отцовского капитала, который скоро должен появиться в стране. Он будет выдаваться за третьего и последующего ребенка в семье. Размер выплат приравняют к материнскому капиталу, который до 2019 года составлял 453 тысячи рублей. Сейчас в России всего 9% многодетных семей. Власти надеются, что с помощью отцовского капитала получится увеличить их число.

Новый семейный капитал назвали «отцовским» сразу по нескольким причинам. Во-первых, чтобы привлечь внимание к роли отца, которая зачастую недооценивается. Во-вторых, экономическая функция матери в многодетной семье, как правило, снижается, а ответственным за финансовое благополучие становится мужчина. Наконец, по данным исследований, именно отец является «заказчиком третьего ребенка».

Отцовский капитал — это продолжение инициативы президента о списании части ипотечного долга.

Ранее Путин предложил выплачивать 450 тысяч рублей при рождении третьего ребенка, чтобы семья могла безболезненно погасить часть залогового кредита.

По данным Общественной палаты, чаще всего семьи с двумя детьми тратят материнский капитал именно на покупку жилья. На втором месте — поступление ребенка в ВУЗ. Но для многодетных семей вопрос образования выходит на первое место. По словам Рыбальченко, зампредседателя Общественной палаты, отцовский капитал — более вариативное решение.

Помимо получения образования и покупки жилья, отцовский капитал можно будет потратить на автомобиль, расширение фермерского хозяйства, приобретение сельскохозяйственной техники, на создание семейного дела.

Эти и другие варианты сейчас рассматривает Общественная палата.

Семейные инвестиции

По подсчетам властей, отцовский капитал ежегодно будут получать 250−300 тысяч семей. Это около 113−136 миллиардов рублей дотаций. При этом сами выплаты чиновники называют «инвестициями» — отцовский капитал окупится за первые несколько лет:

Новость
Деньги на ребёнка. Чем государство помогает семьям с детьми

«Один рубль, вложенный в жилье, возвращается в виде 40 копеек налогов. А 80% всего материнского капитала тратится как раз на недвижимость. То же самое с образованием. Человек, получивший высшее образование, имеет заработную плату на 30% выше, чем человек без образования. И расчеты показывают, что при средней зарплате в стране, отцовский капитал возвращается в течение 4−5 лет, только за счет того, что человек это образование получил», — говорит Рыбальченко.

Сейчас только 10% финансирования нацпроекта «Демография» тратятся на семьи с тремя и более детьми. Остальные 90% уходят на поддержку семей, где растут один или два ребенка.

Для сравнения, в Европе, где проводится успешная демографическая политика, расходы на многодетные семьи составляют около 40% финансирования. Во Франции, например, это 43−46%.

Источник: РИА "Новости"

Многодетность и регионы

В России однако тоже есть положительные примеры. В 2011 году на Сахалине был введен комплекс мер поддержки многодетной семьи. Тогда суммарный коэффициент рождаемости (СКР) составлял 1,56 ребенка, что было ниже общероссийского, который равнялся 1,58. За это время СКР на Сахалине удалось поднять до уровня 2,16 ребенка на женщину.

«Когда мы произвели расчеты и выяснили, сколько они [местные власти] расходуют на меры (в основном это поддержка как раз многодетных семей), то получилась цифра 1,55% ВВП. Сейчас в рамках национального проекта “Демография” мы имеем показатель 0,47% ВВП», — говорит Сергей Рыбальченко.

Опять же, в Европе эта цифра равняется 2,4−2,7% от общего ВВП.

Первыми регионами, где «протестируют» отцовский капитал, станут Дальний Восток, Калининградская область, Севастополь.
Статья
Маткапитал по новым правилам: на что потратить, и как он будет расти

Это анклавные территории, где можно хорошо проследить результаты проекта.

«С учетом того, что на Дальнем Востоке проживают 5,5% населения, эти меры не будут слишком дорогие на этапе “пилотного” проекта и составят примерно 70−100 миллиардов рублей. Для сравнения, меры поддержки первого и второго ребенка обходятся в 70−80 миллиардов. То есть фактически деньги можно найти», — рассказал Рыбальченко.

Затем планируется перейти к центральному и северно-западному федеральным округам — там наблюдается самая большая депопуляция в стране.

Источник: РИА "Новости"

Справка

Идея отцовского капитала появилась в информационное поле в конце мая этого года. На форуме в Улан-Удэ Общественная палата представила доклад «Демография 2024», который посвятила мерам по обеспечению прироста населения.

Новость
Росстат: Маткапитал — не самая популярная причина, по которой россияне заводят второго ребенка

В 2006 году президент Путин выступил с посланием Федеральному собранию, где впервые были объявлены меры демографической политики, в том числе создание материнского капитала. По данным палаты, за десятилетие «маткап» дополнительно привел к рождению 17% детей.

В 2011 году государство ввело новые меры поддержки — региональный материнский капитал и предоставление бесплатного участка земли за рождение третьего и последующих детей.

Тогда же СКР вырос с 1,34 до 1,58 ребенка на женщину. Несколько лет показатель продолжал расти и в 2014 достиг 1,78 ребенка — несмотря на демографическую яму, в которую «скатилась» Россия в 2010 году.

В 2016-ом естественный прирост вновь сменился естественной убылью. В 2018 она достигла 224 тысяч человек. А по итогам четырех месяцев этого года уже составила 149 тысяч.

Мария Немцева

Читайте также
 IT-прорыв Пенсионного фонда России
Глава Олимпийского комитета РФ подтвердил реабилитацию Мутко
Путин ответил на предложение Зеленского провести переговоры
Зеленский предложил люстрировать Порошенко
Экс-депутата Госдумы обвинили в вымогательстве $50 миллионов
Радиация затонувшего «Комсомольца» в 800 тысяч раз выше нормы
В Приморье в фотоловушку попала харза
Тест: отличите шоколад от «нешоколада»
Меркель не встала во время гимна после недавних приступов дрожи
Здоровье
Мать разглядела слезы в глазах сына и спасла его от кремации Спустя три дня после инцидента объявленный мертвым юноша уже мог говорить.
Hi-Tech
Ученые раскрыли опасность сушилок для рук Их создатели уже намереваются принять необходимые меры.
Авто
Toyota сделает ставку на новый паркетник (вместо «Короллы») Toyota изменила производственные планы на сборочной площадке совместного предприятия Mazda Toyota Manufacturing USA
Кино
Шепелев разоблачил отравление Алибасова Продюсер прошел проверку на детекторе лжи на передаче «На самом деле»
Недвижимость
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Назван лучший дом мира
Москвичам пообещали много дешевых магазинов
Дети
Отпуск с бабушкой: за и против Перечислим самые очевидные плюсы и минусы совместного отдыха
Леди
«Лицо уже не стоит»: в сети обсуждают новое фото Пугачевой Звезда вызвала бурные обсуждения в сети.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь