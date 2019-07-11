18:34 (мск), источник: Daily Storm
Отцовский капитал можно будет потратить на покупку автомобиля
За основу поддержки многодетных семей власти возьмут опыт Франции и Сахалина.
8 июля Общественная палата провела слушание, на котором обсуждался вопрос отцовского капитала, который скоро должен появиться в стране. Он будет выдаваться за третьего и последующего ребенка в семье. Размер выплат приравняют к материнскому капиталу, который до 2019 года составлял 453 тысячи рублей. Сейчас в России всего 9% многодетных семей. Власти надеются, что с помощью отцовского капитала получится увеличить их число.
Новый семейный капитал назвали «отцовским» сразу по нескольким причинам.
Ранее Путин предложил выплачивать 450 тысяч рублей при рождении третьего ребенка, чтобы семья могла безболезненно погасить часть залогового кредита.
По данным Общественной палаты, чаще всего семьи с двумя детьми тратят материнский капитал именно на покупку жилья. На втором месте — поступление ребенка в ВУЗ. Но для многодетных семей вопрос образования выходит на первое место. По словам Рыбальченко, зампредседателя Общественной палаты, отцовский капитал — более вариативное решение.
Эти и другие варианты сейчас рассматривает Общественная палата.
По подсчетам властей, отцовский капитал ежегодно будут получать 250−300 тысяч семей. Это около 113−136 миллиардов рублей дотаций. При этом сами выплаты чиновники называют «инвестициями» — отцовский капитал окупится за первые несколько лет:
«Один рубль, вложенный в жилье, возвращается в виде 40 копеек налогов. А 80% всего материнского капитала тратится как раз на недвижимость. То же самое с образованием. Человек, получивший высшее образование, имеет заработную плату на 30% выше, чем человек без образования. И расчеты показывают, что при средней зарплате в стране, отцовский капитал возвращается в течение 4−5 лет, только за счет того, что человек это образование получил», — говорит Рыбальченко.
Сейчас только 10% финансирования нацпроекта «Демография» тратятся на семьи с тремя и более детьми. Остальные 90% уходят на поддержку семей, где растут один или два ребенка.
Для сравнения, в Европе, где проводится успешная демографическая политика, расходы на многодетные семьи составляют около 40% финансирования. Во Франции, например, это 43−46%.
В России однако тоже есть положительные примеры. В 2011 году на Сахалине был введен комплекс мер поддержки многодетной семьи. Тогда суммарный коэффициент рождаемости (СКР) составлял 1,56 ребенка, что было ниже общероссийского, который равнялся 1,58. За это время СКР на Сахалине удалось поднять до уровня 2,16 ребенка на женщину.
«Когда мы произвели расчеты и выяснили, сколько они [местные власти] расходуют на меры (в основном это поддержка как раз многодетных семей), то получилась цифра 1,55% ВВП. Сейчас в рамках национального проекта “Демография” мы имеем показатель 0,47% ВВП», — говорит Сергей Рыбальченко.
Опять же, в Европе эта цифра равняется 2,4−2,7% от общего ВВП.
Это анклавные территории, где можно хорошо проследить результаты проекта.
«С учетом того, что на Дальнем Востоке проживают 5,5% населения, эти меры не будут слишком дорогие на этапе “пилотного” проекта и составят примерно 70−100 миллиардов рублей. Для сравнения, меры поддержки первого и второго ребенка обходятся в 70−80 миллиардов. То есть фактически деньги можно найти», — рассказал Рыбальченко.
Затем планируется перейти к центральному и
Идея отцовского капитала появилась в информационное поле в конце мая этого года. На форуме в
В 2006 году президент Путин выступил с посланием Федеральному собранию, где впервые были объявлены меры демографической политики, в том числе создание материнского капитала. По данным палаты, за десятилетие «маткап» дополнительно привел к рождению 17% детей.
В 2011 году государство ввело новые меры поддержки — региональный материнский капитал и предоставление бесплатного участка земли за рождение третьего и последующих детей.
Тогда же СКР вырос с 1,34 до 1,58 ребенка на женщину. Несколько лет показатель продолжал расти и в 2014 достиг 1,78 ребенка — несмотря на демографическую яму, в которую «скатилась» Россия в 2010 году.
В 2016-ом естественный прирост вновь сменился естественной убылью. В 2018 она достигла 224 тысяч человек. А по итогам четырех месяцев этого года уже составила 149 тысяч.
Мария Немцева