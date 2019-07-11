Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Немцы требуют снести военный мемориал под Прохоровкой Великая Отечественная война закончилась 74 года назад, но бои за ее наследие не прекращаются
Фоторепортажи
16Сибирский разлив: в Иркутской области затоплены тысячи домов
10Ландшафты, похожие на абстрактные картины
18:12 (мск), источник: Российская газета

Хозяев «резиновых квартир» предложили отправлять на обязательные работы

Новая инициатива: предлагается дополнить обязательными работами список наказаний за фиктивную прописку. Хозяева «резиновых квартир» смогут загладить вину перед обществом полезным трудом в свободное время. Подобный законопроект внесен в Госдуму.

Источник: Reuters

Вряд ли кому-то в нашей стране надо объяснять, почему слова «прописка» и «регистрация» обладают таким магическим эффектом, что люди готовы хорошо платить за заветный штамп в паспорте. А если есть спрос, то появляется и предложение: радушные хозяева готовы прописать гостей даже в бане.

И это не преувеличение — в Нижнем Тагиле полиция недавно задержала 56-летнего горожанина, который прописал более 3,5 тысячи иностранцев в бане на окраине города.

Официально в двухэтажном строении располагались автосервис, стоматологическая поликлиника и сауна с позитивным названием «Комфорт», где посетителям предлагали насладиться настоящей русской парилкой с березовым веничком.

Попарились ли с комфортом иностранные рабочие — неизвестно. Но документы, дающие право на временную регистрацию в уральском городе, им оформляли без проблем. Вот и появилась настоящая «резиновая» баня. По версии полиции, действовал предприимчивый тагильчанин не один.

Безусловно, он при помощи других лиц организовал фиктивную постановку на учет. Возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ — организация незаконной миграции.
Валерий Горелых
глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской ­области
Новость
В каких случаях можно выселить квартиранта?

Это уже второй «резиновый» адрес, обнаруженный за последнее время в Нижнем Тагиле. В середине июня полицейские нашли офис, где обеспечили крышу рекордному для Урала количеству мигрантов — 10 тысячам человек. Хозяин объяснил, мол, «слишком хлебосолен», не мог отказать в помощи друзьям. Помимо фиктивной прописки в небольшом офисе бизнесмен обеспечивал иностранцев и фиктивными трудовыми местами: от «подсобного рабочего» до «менеджера».

«Фиктивная регистрация достаточно распространенное явление в России, особенно для мегаполисов. В связи с тем, что владелец съемного жилья часто не готов предоставить регистрацию приезжему человеку, иностранцу приходится искать обходные пути для легализации собственного нахождения на территории России, — говорит адвокат Виктория Данильченко. — Такую возможность предоставляют граждане, которые оказывают услугу фиктивной регистрации на жилплощади с целью заработка и прописывают в своей квартире огромное количество лиц, которые не находились по их адресу ни одного дня».

По ее словам, остаться безнаказанным в такой ситуации вряд ли получится, поскольку сложно опровергнуть факт преднамеренно предоставленной ложной информации.

«Оформляя регистрацию иностранцу, владелец квартиры не может не знать о ее фиктивности», — считает Виктория Данильченко.

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, в прошлом году за фиктивную регистрацию были осуждены 12,8 тысячи человек. Однако Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан и депутат Рафаэль Марданшин, внесшие в Госдуму проект поправок в УК, обратили внимание, что иногда хозяева «резиновых квартир» остаются безнаказанными. Дело в том, что гражданина нельзя отправить за решетку, когда он привлекается к уголовной ответственности по нетяжким статьям и нет отягчающих обстоятельств. При этом некоторым гражданам — инвалидам, женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет — нельзя назначить и принудительные работы (они отбываются в исправительных центрах).

Остается штраф, но если осужденный его не заплатит, заменить наказание нечем.

Поэтому инициаторы проекта предлагают дополнить список санкций обязательными работами: осужденные останутся дома, но будут трудиться в свободное время на благо общества, например, красить заборы, ухаживать за клумбами и т. п.

Читайте также
 Как дачники могут избежать двойной оплаты мусора
ПФР сообщил, когда будет сделан перерасчет пенсий
Путин ответил на предложение Зеленского провести переговоры
Зеленский предложил люстрировать Порошенко
Радиация затонувшего «Комсомольца» в 800 тысяч раз выше нормы
В Приморье в фотоловушку попала харза
Экс-депутата Госдумы обвинили в вымогательстве $50 миллионов
Тест: отличите шоколад от «нешоколада»
Здоровье
Мать разглядела слезы в глазах сына и спасла его от кремации Спустя три дня после инцидента объявленный мертвым юноша уже мог говорить.
Hi-Tech
Ученые раскрыли опасность сушилок для рук Их создатели уже намереваются принять необходимые меры.
Авто
Toyota сделает ставку на новый паркетник (вместо «Короллы») Toyota изменила производственные планы на сборочной площадке совместного предприятия Mazda Toyota Manufacturing USA
Кино
Шепелев разоблачил отравление Алибасова Продюсер прошел проверку на детекторе лжи на передаче «На самом деле»
Недвижимость
Россияне стали активно скупать недвижимость в Грузии
Эксперты рассказали, почему тарифы на ЖКХ в Подмосковье такие высокие
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Дети
Отпуск с бабушкой: за и против Перечислим самые очевидные плюсы и минусы совместного отдыха
Леди
«Лицо уже не стоит»: в сети обсуждают новое фото Пугачевой Звезда вызвала бурные обсуждения в сети.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь