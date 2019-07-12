10:52 (мск), источник: Аргументы и факты
Бесстрашные. Пять историй о подвигах, совершенных бортпроводниками
12 июля — Всемирный день бортпроводника.
15 октября 1970 года самолет Ан-24, следовавший рейсом Батуми — Сухуми — Краснодар, был захвачен террористами: отцом и сыном Бразинскасами. Через пять минут после взлета
Пранас Бразинскас убил стюардессу двумя выстрелами в упор.
Угнанный Ан-24 совершил посадку в турецком Трабзоне. Лайнер, пассажиры, экипаж и тело убитой стюардессы были переданы советской стороне, а вот террористы остались в Турции.
В 2002 году Пранас Бразинскас был убит сыном во время бытовой ссоры. Альгирдас Бразинскас за убийство был приговорен к 16 годам лишения свободы.
Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и отвагу Надежда Владимировна Курченко была награждена орденом Красного Знамени (посмертно).
8 марта 1988 года многодетная семья Овечкиных, члены которой являлись участниками музыкального ансамбля «Семь Симеонов», предприняла попытку захвата самолёта Ту-154, выполнявшего рейс по маршруту Иркутск — Курган — Ленинград. Угонщики потребовали лететь в Финляндию.
Работавшая на рейсе 28-летняя стюардесса Тамара Жаркая пыталась успокоить угонщиков, находившихся в состоянии, близком к истерике. Особенно опасны террористы стали после того, как поняли, что Ту-154 приземлился не в Финляндии, а в СССР.
Один из угонщиков, Дмитрий Овечкин, застрелил стюардессу. Сам убийца покончил с собой во время штурма самолета сотрудниками милиции.
За мужество и отвагу Тамара Иннокентьевна Жаркая была награждена орденом Красного Знамени (посмертно).
15 марта 2001 года самолёт Ту-154М с бортовым номером RA-85619, выполнявший чартерный рейс по маршруту Стамбул — Москва, был захвачен террористами. Благодаря действиям бортпроводников, успевших предупредить экипаж, летчики успели закрыться и не впустить преступников в кабину.
Преступники угрожали начать расправу над пассажирами, если не будут выполняться их требования. Главным было прекращение боевых действий в Чечне. Для себя преступники требовали дозаправки самолета и возможности вылета в Афганистан.
В ходе длительных переговоров властям Саудовской Аравии удалось добиться того, что 20 пассажиров террористы отпустили. Еще 15 удалось сбежать, пользуясь тем, что люки самолета
Днем 16 марта саудовский спецназ готовился к штурму. Экипаж самолета покинул борт через аварийный люк кабины пилотов.
Посмертно Юлия Фомина была награждена орденом Мужества.
9 июля 2006 года авиалайнер Airbus А310−324, выполнявший рейс по маршруту Москва — Иркутск, совершил посадку в пункте назначения. Однако вместо остановки самолет вдруг начал снова набирать скорость. Лайнер выкатился за пределы взлётной полосы, пробил бетонное ограждение аэропорта и врезался в гаражи. Полуразрушенный самолет загорелся, люди оказались в огненной ловушке.
Бортпроводник Андрей Дьяконов находился в хвосте самолета. Его напарница погибла сразу.
Ему удалось буквально вытолкнуть из гибнущей машины 30 человек. В
Посмертно Андрей Дьяконов был удостоен ордена Мужества.
Через него сумели выбраться двадцать человек. Последней борт покинула сама Виктория.
Девушку доставили в больницу: во время катастрофы она получила сотрясение мозга.
Впоследствии за совершенный подвиг Виктория Зильберштейн была награждена медалью «За отвагу».
17 марта 2007 года самолет Ту-134АК, выполнявший рейс UT-471 по маршруту Сургут — Самара— Белгород, при заходе на посадку в самарском аэропорту Курумоч жёстко приземлился на грунт и перевернулся.
В результате лайнер раскололся надвое, а в хвосте начался пожар.
Сразу после катастрофы, в которой большинство находившихся на борту выжили, в том числе благодаря действиям Олега Космачева, ходили разговоры о том, что бортпроводника представят к званию Героя России.
В интервью «КП-Нижний Новгород» в 2018 году сам Космачев сказал: «Сначала в авиакомпании UTair, где я работал, говорили, что нужно дождаться окончания расследования: дескать, до этого представлять к награде члена экипажа
Чиновники поясняют: в соответствии с Положением о государственных наградах Российской Федерации, ходатайство о награждении государственными наградами возбуждается коллективами организаций по месту основной работы лица, представляемого к награждению государственной наградой. Если авиакомпания не представила бортпроводника к награде, значит, нет для этого оснований.
Возможно, сказалось и то, что виновными в катастрофе были признаны летчики. В марте 2010 года Самарский областной суд признал командира экипажа Олега Зубкова и второго пилота Андрея Лопанова виновными и приговорил их соответственно к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и 2 годам условно с испытательным сроком 2 года.