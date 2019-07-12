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Ценой своей жизниПять историй о подвигах, совершенных бортпроводниками
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10:52 (мск), источник: Аргументы и факты

Бесстрашные. Пять историй о подвигах, совершенных бортпроводниками

12 июля — Всемирный день бортпроводника.

Источник: РИА "Новости"
Профессию бортпроводника многие целиком и полностью относят к сфере обслуживания, рассматривая стюардов и стюардесс лишь как людей, обеспечивающих сервис в воздухе. Но бортпроводники — это члены экипажа самолета, которые в экстренных ситуациях должны сделать все для спасения жизней пассажиров. Порой ради этого они жертвуют своими жизнями. Мы вспомнили несколько историй о подвигах, совершенных представителями этой профессии.

Надежда Курченко

15 октября 1970 года самолет Ан-24, следовавший рейсом Батуми — Сухуми — Краснодар, был захвачен террористами: отцом и сыном Бразинскасами. Через пять минут после взлета Бразинскас-старший передал 19-летней стюардессе Надежде Курченко конверт, в котором содержались требования угонщиков.

Девушка вбежала в кабину пилотов и крикнула: «Нападение!» Преступники бросились за ней, пытаясь ворваться к пилотам. Надежда встала у них на пути.

Пранас Бразинскас убил стюардессу двумя выстрелами в упор.

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Угнанный Ан-24 совершил посадку в турецком Трабзоне. Лайнер, пассажиры, экипаж и тело убитой стюардессы были переданы советской стороне, а вот террористы остались в Турции.

Бразинскас-старший был осужден турецким судом на 8 лет лишения свободы, его сын получил два года. Вскоре оба были освобождены по амнистии и перебрались в США.

В 2002 году Пранас Бразинскас был убит сыном во время бытовой ссоры. Альгирдас Бразинскас за убийство был приговорен к 16 годам лишения свободы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и отвагу Надежда Владимировна Курченко была награждена орденом Красного Знамени (посмертно).

Тамара Жаркая

8 марта 1988 года многодетная семья Овечкиных, члены которой являлись участниками музыкального ансамбля «Семь Симеонов», предприняла попытку захвата самолёта Ту-154, выполнявшего рейс по маршруту Иркутск — Курган — Ленинград. Угонщики потребовали лететь в Финляндию.

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Работавшая на рейсе 28-летняя стюардесса Тамара Жаркая пыталась успокоить угонщиков, находившихся в состоянии, близком к истерике. Особенно опасны террористы стали после того, как поняли, что Ту-154 приземлился не в Финляндии, а в СССР.

Один из угонщиков, Дмитрий Овечкин, застрелил стюардессу. Сам убийца покончил с собой во время штурма самолета сотрудниками милиции.

За мужество и отвагу Тамара Иннокентьевна Жаркая была награждена орденом Красного Знамени (посмертно).

Юлия Фомина

15 марта 2001 года самолёт Ту-154М с бортовым номером RA-85619, выполнявший чартерный рейс по маршруту Стамбул — Москва, был захвачен террористами. Благодаря действиям бортпроводников, успевших предупредить экипаж, летчики успели закрыться и не впустить преступников в кабину.

По требованию угонщиков, угрожавших взорвать самолет, лайнер был посажен в Саудовской Аравии, в аэропорту города Медины.
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Преступники угрожали начать расправу над пассажирами, если не будут выполняться их требования. Главным было прекращение боевых действий в Чечне. Для себя преступники требовали дозаправки самолета и возможности вылета в Афганистан.

В ходе длительных переговоров властям Саудовской Аравии удалось добиться того, что 20 пассажиров террористы отпустили. Еще 15 удалось сбежать, пользуясь тем, что люки самолета из-за жары были открыты.

Днем 16 марта саудовский спецназ готовился к штурму. Экипаж самолета покинул борт через аварийный люк кабины пилотов.

В момент начала штурма бойцам спецназа не удалось открыть все люки самолета. Один из люков для них открыла 27-летняя стюардесса Юлия Фомина. Во время боестолкновения на борту самолета девушка погибла.
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Посмертно Юлия Фомина была награждена орденом Мужества.

Андрей Дьяконов и Виктория Зильберштейн

9 июля 2006 года авиалайнер Airbus А310−324, выполнявший рейс по маршруту Москва — Иркутск, совершил посадку в пункте назначения. Однако вместо остановки самолет вдруг начал снова набирать скорость. Лайнер выкатился за пределы взлётной полосы, пробил бетонное ограждение аэропорта и врезался в гаражи. Полуразрушенный самолет загорелся, люди оказались в огненной ловушке.

Бортпроводник Андрей Дьяконов находился в хвосте самолета. Его напарница погибла сразу.

Андрей сумел выбить заклинившую дверь и стал выпускать пассажиров в тот момент, когда рядом уже бушевало пламя.

Ему удалось буквально вытолкнуть из гибнущей машины 30 человек. В какой-то момент самолет начал разрушаться. Мужественный бортпроводник не успел выбраться.

Посмертно Андрей Дьяконов был удостоен ордена Мужества.

22-летняя бортпроводница Виктория Зильберштейн, работавшая на том же рейсе Москва — Иркутск, после столкновения и начала пожара сумела выбраться из-под завала кресел и багажа и открыть аварийный люк над крылом самолета.

Через него сумели выбраться двадцать человек. Последней борт покинула сама Виктория.

Девушку доставили в больницу: во время катастрофы она получила сотрясение мозга.

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Впоследствии за совершенный подвиг Виктория Зильберштейн была награждена медалью «За отвагу».

Олег Космачев

17 марта 2007 года самолет Ту-134АК, выполнявший рейс UT-471 по маршруту Сургут — Самара— Белгород, при заходе на посадку в самарском аэропорту Курумоч жёстко приземлился на грунт и перевернулся.

В результате лайнер раскололся надвое, а в хвосте начался пожар. Бортпроводник-стажер Олег Космачев, несмотря, на полученное ранение, открыл аварийный люк и начал вытаскивать пассажиров. 32-летний мужчина вынес из салона двадцать человек. Когда эвакуация была закончена, он стал оказывать первую помощь пассажирам.

Сразу после катастрофы, в которой большинство находившихся на борту выжили, в том числе благодаря действиям Олега Космачева, ходили разговоры о том, что бортпроводника представят к званию Героя России.

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В интервью «КП-Нижний Новгород» в 2018 году сам Космачев сказал: «Сначала в авиакомпании UTair, где я работал, говорили, что нужно дождаться окончания расследования: дескать, до этого представлять к награде члена экипажа как-то ни то ни се. А потом об этом эпизоде просто перестали вспоминать».

Чиновники поясняют: в соответствии с Положением о государственных наградах Российской Федерации, ходатайство о награждении государственными наградами возбуждается коллективами организаций по месту основной работы лица, представляемого к награждению государственной наградой. Если авиакомпания не представила бортпроводника к награде, значит, нет для этого оснований.

Возможно, сказалось и то, что виновными в катастрофе были признаны летчики. В марте 2010 года Самарский областной суд признал командира экипажа Олега Зубкова и второго пилота Андрея Лопанова виновными и приговорил их соответственно к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и 2 годам условно с испытательным сроком 2 года.

Олег Космачев в авиацию после случившегося не вернулся. Когда заходит речь о награде, которую он так и не получил, отвечает просто: спасал людей не ради орденов и медалей.
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