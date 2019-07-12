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03:13 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Право на адвоката вписали в бюджет

Россия нашла деньги на оплату бесплатной защиты.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Впервые в истории России в утвержденных на днях Советом федерации поправках к бюджету-2019 отдельной строкой записана оплата работы адвокатов по назначению. Как и прежде, деньги «назначенцам» будут выплачиваться из бюджетов различных ведомств — МВД, СКР, судебного департамента и т. д. В последние годы при нехватке средств выплаты прекращались, что приводило к образованию огромных долгов. Доведенные до отчаяния защитники, для многих из которых работа по назначению является основным источником дохода, объявляли забастовки, что, в свою очередь, грозило полным параличом деятельности следственных подразделений. В этом году адвокаты должны получить почти 9,5 млрд руб., что на 4 млрд руб. больше прежних ассигнований.

Поправки к бюджету-2019, как сообщал «Ъ», были одобрены Госдумой еще в июне, а на днях их утвердил на пленарном заседании Совет федерации. В них есть целый ряд весьма важных нововведений: поддержка взявших ипотеку многодетных семей, обеспечение жильем ветеранов ВОВ, повышение зарплат спасателям МЧС и т. д.

На этом фоне утверждение отдельной строкой расходов бюджета для оплаты работы адвокатов по назначению прошло незамеченным, хотя по важности оно является ключевым решением в изменении бюджета — адвокаты должны получить около 9,5 млрд руб.

Как пояснили «Ъ» в Федеральной палате адвокатов России (ФПА), согласно поправкам, в текущем году защитники, работающие по назначению (ст. 50 УПК РФ), получат на 70% больше, чем в 2017 году, когда им в общей сложности было выплачено 5,4 млрд руб.

При этом в ФПА не смогли сказать, сколько денег было получено в прошлом году. «Еще не все данные поступили из регионов и не обобщены», — сообщили в ФПА. Впрочем, в палате решение Госдумы и Совета федерации считают огромным успехом.

Президент ФПА Юрий Пилипенко напомнил, что он и его коллеги уже не первый год «борются с проблемой многомиллионной задолженности перед российскими адвокатами».

«В 2016 и 2017 годах долги МВД приобретали колоссальные размеры», — отметил господин Пилипенко. Также он подчеркнул, что в 2018 году ФПА удалось добиться введения отдельного кода бюджетной классификации для всех главных распорядителей бюджетных средств, производящих оплату труда адвокатов. «Затем был положительно решен очень болезненный вопрос, связанный с повышением оплаты труда защиты по назначению», — заявил «Ъ» Юрий Пилипенко.

Напомним, что, как сообщал «Ъ», еще в октябре прошлого года вышло постановление правительства, по которому почти в два раза были увеличены ставки оплаты «назначенцев», которые составляли всего 550 руб. за день работы и не индексировались более десяти лет. С января этого года минимальное вознаграждение за один рабочий день в дневное время должно составлять не менее 900 руб., в ночное время — от 1175 руб., а в выходные или праздничные дни — более 1450 руб.

Впрочем, ссылаясь на прежние документы, ряд подразделений МВД пытались оплачивать по старым тарифам, что привело к очередному предупреждению адвокатов не выходить на следственные действия по приглашению следователей.

После совещаний и консультаций с руководством МВД вопрос был урегулирован. «Безусловно, само по себе решение о повышении оплаты не гарантировало своевременную выплату, но есть надежда, что после внесения поправок в бюджет вопрос задолженностей МВД будет окончательно решен», — заявил господин Пилипенко. Он также отметил, что пока нет обобщенных данных о том, как происходит оплата труда адвокатов по назначению в текущем году, а имеется только предварительная информация.

И на этот раз, как ни странно, долги числятся не за МВД, в производстве которого находится около 80% всех уголовных дел в стране, а за судебным департаментом.

«Региональные адвокатские палаты сообщают, что начинает скапливаться задолженность судебного департамента», — сказал Юрий Пилипенко, отметив, что «точные цифры пока назвать нельзя, но суммы значимые».

Отметим также, что в последние годы задержки с выплатами адвокатам по назначению приводили к ряду кризисов.

По данным ФПА, примерно для 70% из 80 тыс. действующих в России адвокатов работа по назначению является основным видом заработка.

А после хронических невыплат, когда сумма долгов приближалась к миллиарду, целый ряд адвокатских палат сделали «последнее предупреждение», пригрозив отказаться выходить на следственные мероприятия. Это, в свою очередь, нарушило бы права подозреваемых и обвиняемых на защиту и сделало бы просто невозможным сам ход предварительного следствия, вызвав тем самым паралич всей системы следствия.

Сергей Сергеев

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