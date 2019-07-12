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08:26 (мск), источник: Известия

Алибасов записал видео после скандального эфира на Первом канале

Продюсер Бари Алибасов записал видео после скандала в эфире программы «На самом деле», где его пытались уличить в инсценировке отравления средством для прочистки труб «Крот».

Источник: РИА "Новости"

Ролик появился в официальном Instagram группы «На-На». На видео видны препараты, которые принимает Алибасов, а также график приема лекарств.

«Говорят, что я не болею, а прикидываюсь. Вот это всё я “глотаю” ежедневно, пока вся страна интересуется, болен я или нет. К сожалению, диагноз неутешителен — полгода придётся есть таблетки вместо еды», — говорится в подписи к видео.

В свою очередь пользователи соцсети в комментариях вновь подвергли сомнению диагноз, поставленный продюсеру. По мнению многих, назначенные препараты применяются для лечения гастрита, либо при алкогольных отравлениях.

Бари Алибасов попал в Институт имени Склифосовского 4 июня из-за отравления средством «Крот». Сообщалось, что у него диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. После выписки продюсера врач-гастроэнтеролог Виталий Румянцев заподозрил его в инсценировке отравления. По мнению врача, после такого серьезного отравления Алибасов не мог так быстро поправиться.

10 июля в эфире программы «На самом деле» «Первого канала» был показан скриншот переписки в мессенджере, из которой следует, что настоящей причиной, по которой Алибасов попал в больницу, якобы стали проблемы с алкоголем.

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