10:18 (мск), источник: Аргументы и факты
Старт ракеты «Протон-М» перенесен на 13 июля
Соответствующее решение в ходе заседания приняла госкомиссия.
Соответствующее решение в ходе заседания приняла госкомиссия по проведению летных испытаний космических комплексов
В субботу утром после доклада технического руководства госкомиссия примет итоговое решение о проведении пуска
Напомним, что «Протон-М» с телескопом «Спектр РГ» должен был стартовать 21 июня, однако дата пуска была перенесена. По данным источника, эксперты выявили проблемы в электросистеме аппарата.