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10:18 (мск), источник: Аргументы и факты

Старт ракеты «Протон-М» перенесен на 13 июля

Соответствующее решение в ходе заседания приняла госкомиссия.

Источник: Reuters

Ракета-носитель «Протон-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ» стартует с космодрома Байконур не в пятницу, 12 июля, а в субботу.

Соответствующее решение в ходе заседания приняла госкомиссия по проведению летных испытаний космических комплексов социально-экономического, научного и коммерческого назначения, говорится в сообщении Роскосмоса.

По данным комиссии, пуск был перенесен, поскольку необходимо получить подтверждение технического решения по устранению замечания к одной из систем «Протон-М» от специалистов завода-изготовителя.

В субботу утром после доклада технического руководства госкомиссия примет итоговое решение о проведении пуска ракеты-носителя.

Напомним, что «Протон-М» с телескопом «Спектр РГ» должен был стартовать 21 июня, однако дата пуска была перенесена. По данным источника, эксперты выявили проблемы в электросистеме аппарата.

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