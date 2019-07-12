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09:56 (мск), источник: Известия

Названы вузы с самыми высокими зарплатами выпускников

Портал Superjob составил рейтинг российских экономических вузов, выпускники которых в начале карьеры могут рассчитывать на зарплату в 100 тыс. рублей и более. Возглавили список Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и МГИМО, пишет «РИА Новости».

Источник: РИА "Новости"
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Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей

По данным экспертов, выпускники этих вузов зарабатывают порядка 110 тыс. рублей в месяц. Таким образом, прирост по зарплатам за год составил 10 тыс. рублей. Далее в рейтинге расположились молодые специалисты, окончившие МГУ им. М. В. Ломоносова. Они могут рассчитывать на 100 тыс. рублей. Замыкает тройку Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) (98 тыс. рублей). Также в списке оказались выпускники Финансового университета при Правительстве РФ и Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития. Специалисты из этих вузов зарабатывают 90 и 86 тыс. в месяц соответственно.

При этом самые скромные ожидания по зарплате в 54 тыс. рублей оказались у выпускников Алтайского государственного университета и Тихоокеанский государственного университета.

27 июня журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России, поместив на первое место в нем Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС».

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