Названы вузы с самыми высокими зарплатами выпускников

По данным экспертов, выпускники этих вузов зарабатывают порядка 110 тыс. рублей в месяц. Таким образом, прирост по зарплатам за год составил 10 тыс. рублей. Далее в рейтинге расположились молодые специалисты, окончившие МГУ им. М. В. Ломоносова. Они могут рассчитывать на 100 тыс. рублей. Замыкает тройку Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) (98 тыс. рублей). Также в списке оказались выпускники Финансового университета при Правительстве РФ и Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития. Специалисты из этих вузов зарабатывают 90 и 86 тыс. в месяц соответственно.
При этом самые скромные ожидания по зарплате в 54 тыс. рублей оказались у выпускников Алтайского государственного университета и Тихоокеанский государственного университета.
27 июня журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России, поместив на первое место в нем Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС».