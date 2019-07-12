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16:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Ирина Шейк снялась топлес и призналась в наличии второго подбородка

Российская супермодель Ирина Шейк приняла участие в фотосессии для издания Harper’s Bazaar и рассказала о своих недостатках. Ее фотографии и интервью появились на сайте издания.

Для съемки 33-летняя Шейк выбрала насыщенно-розовое пышное платье, черные сандалии и короткую стрижку боб. На нескольких кадрах она позирует топлес, прикрывая грудь руками.

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«Я не идеальна. У меня бывают плохая кожа и плохая прическа. Иногда я не выгляжу как модель. Я просто обычный человек», — призналась модель журналистам и добавила, что у нее также иногда появляется второй подбородок и есть морщины.

Если кто-то хочет накачать себе губы, потому что им не нравятся их собственные, — Господь их благословит. Я никого не осуждаю. Но я всегда выступаю за естественную красоту, потому что я думаю, что, живя в этом идеальном мире, мы все хотим быть идеальными. Но я не идеальна.
Ирина Шейк
Российская супермодель
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В июне бренд нижнего белья Bluebella признал Ирину Шейк лучшей в мире моделью для рекламы купальников. На втором месте оказалась одна из «ангелов» Victoria’s Secret бразильянка Алессандра Амбросио. Тройку лидеров рейтинга замкнула американская топ-модель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски.

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