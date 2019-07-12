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13:35 (мск), источник: Esquire

Дональд Трамп заявил, что видел смерть Арнольда Шварценеггера

В ответ актер предложил ему сравнить налоговые декларации. Кроме того, Шварценеггер написал в Twitter: «Я все еще здесь».

Источник: AP 2019

«Арнольд Шварценеггер… Знаете что? Он умер… Я был там», — заявил президент США Дональд Трамп на саммите о социальных сетях в Белом доме. Об этом сообщил присутствовавший на меропритияии корреспондент Yahoo News Хантер Уокер в своем твиттере.

Однако Арнольд Шварценеггер жив и активен. 71-летний актер отреагировал незамедлительно и написал в своем твиттере: «Я все еще здесь. Не хотите сравнить наши налоговые декларации, Дональд Трамп?».

Позже журналист Yahoo News пояснил, что, видимо, это была метафора, которую Дональд Трамп употребил, когда говорил о рейтингах программы «Ученик»: Трамп был ее продюсером и ведущим с 2003 по 2015 годы, но после победы в президентских выборах покинул шоу и его сменил Шварценеггер (до 2017 года).

Также издание CNN отмечает, что на саммите о социальных сетях не было ни одного представителя крупных соцсетей вроде Facebook или Twitter.

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